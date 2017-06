Ponad milion złotych "Lewego", fortuna od Bońka. Byłe i obecne gwiazdy chętnie pomagają. Wideo

Byli lub są gwiazdami europejskiego formatu. Jak się okazuje, mogą pochwalić się nie tylko wielkimi umiejętnościami piłkarskimi, ale też wielkim sercem do pomagania. Piotr Koźmiński, dziennikarz „Super Expressu”, przygotował zestawienie, w którym opisuje działalność charytatywną ludzi świata piłki. Otwiera je Zbigniew Boniek. W 1985 roku, jako piłkarz Juventusu, po wygranym finale Pucharu Europejskich Mistrzów Krajowych z Liverpoolem na Heysel, przekazał całą premię na rzecz rodzin tych, którzy zginęli w tej tragedii. Mówimy tu o kwocie 100 tysięcy dolarów, co w latach 80. stanowiło fortunę. Co ciekawe, kilka tygodni później „Zibi” był już piłkarzem Romy, więc do Turynu nie wracał, a mimo to zdecydował się przekazać środki. Robert i Anna Lewandowscy pomagają z częstotliwością równą tej, z jaką napastnik Bayernu trafia do siatki rywali. Według wyliczeń Koźmińskiego, sportowe małżeństwo przekazało dotychczas na cele charytatywne ponad milion złotych, a mają być to „ostrożne szacunki”. Dostawca: x-news