Polska - Rumunia 3-1. Kamiński: Dużo emocji i dużo radości

- Dużo emocji i dużo radości, oglądając to, co chłopaki robili na boisku - powiedział Marcin Kamiński, obrońca reprezentacji po meczu Polska - Rumunia 3-1 w el. MŚ 2018 na PGE Narodowym w Warszawie.

Piłkarz cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, ale wrócił do kadry po przewie, a w nowym sezonie będzie występował w Bundeslidze, gdzie awansował z VfB Stuttgart.