Kamil Grosicki: Tym Nawałka wygrał. Wideo

W sobotę 10 czerwca o godzinie 20.45 reprezentacja Polski zagra z Rumunią w meczu kwalifikacyjnym mistrzostw świata 2018. - Od momentu jak trener Adam Nawałka został selekcjonerem, próbował zbudować atmosferę. Moim zdaniem właśnie tym wygrał, że zaufał piłkarzom i wierzy w nich. Jest czas na pracę oraz na śmiech i zabawę, my to fajnie łączymy. Kiedyś kadra to była „trójka z Dortmundu” i reszta. Teraz mamy gwiazdy, ale i innych zawodników, którzy są bardzo ważni - uważa Kamil Grosicki, pomocnik reprezentacji Polski/TVN24/x-news