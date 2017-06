Grosicki: Musimy pokazać, że rozdajemy karty. Wideo

W sobotę 10 czerwca o godzinie 20.45 reprezentacja Polski zagra z Rumunią w meczu kwalifikacyjnym mistrzostw świata 2018. - Spokojnie przygotowujemy się do tego starcia. Bardzo dużo będzie zależało od naszego nastawienia mentalnego. Mamy sześć punktów przewagi. Jeśli wygramy, Rumunia nie będzie w stanie już nas dogonić. Musimy pokazać na boisku, że to my jesteśmy liderem tej grupy i rozdajemy karty - powiedział Kamil Grosicki, pomocnik reprezentacji Polski/TVN24/x-news