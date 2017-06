Marcin Kamiński: Jestem dojrzalszym zawodnikiem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Ciężko stwierdzić, co się u mnie pozmieniało. Jestem dojrzalszym zawodnikiem, dużo dała mi gra w 2. Bundeslidze [jest zawodnikiem VfB Stuttgart] i awans. Skoro teraz zostałem powołany, to trener Adam Nawałka chyba stwierdził, że osiągnąłem poziom, którego ode mnie oczekuje - powiedział Marcin Kamiński, który pod dłuższej przerwie dostał powołanie do reprezentacji Polski, która w sobotę zagra z Rumunią w meczu el. MŚ 2018 na PGE Narodowym w Warszawie.