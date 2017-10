Zbigniew Boniek po awansie reprezentacji na MŚ 2018: Wymagania rosną

- Naszą nadzieją jest gra z zespołami z najwyższej półki. I chcemy zagrać na Stadionie Śląskim - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek na konferencji podsumowującej eliminacje mistrzostw świata, które za rok rozegrane zostaną w Rosji.

O planach kadry:

- Na razie pewne jest to, że w listopadzie rozegramy dwa spotkania 10 listopada z Urugwajem w Warszawie i trzy dni później Meksykiem w Gdańsku. W tym pierwszym meczu wystąpi Artur Boruc. Chcemy godnie go pożegnać, bo to świetny bramkarz, który dostarczył nam mnóstwo emocji. Zamierzamy zdjąć go z boiska w 44. minucie, żeby wszyscy kibice, którzy przyjdą na Stadion Narodowy pożegnali go owacją na stojąco.

- Z kolei trzy dni później planujemy zaprosić wszystkich piłkarzy i osoby ze sztabu, z którymi zdobyliśmy brązowy medal w Hiszpanii. Wiem, że do tej pory nie zostało to należycie uczczone. Teraz będzie ku temu doskonała okazja, bo właśnie świętujemy 35. rocznicę. Pewne jest to, że zaczynamy okres gry z czołówką światową. W Lidze Narodów trafimy na najlepszych, bo będziemy także losowani z pierwszego koszyka.



O kolejnych sparingach:

- Prowadzimy rozmowy z wieloma federacjami, na pewno zapewnimy Adamowi najlepszych z możliwych sparingpartnerów. Ostateczne decyzje, co do kolejnych meczów sparingowych zapadną już po losowaniu grup. Będziemy chcieli zmierzyć się z przeciwnikami, których styl jest zbliżony do naszego. Jeden z meczów będziemy chcieli rozegrać na Stadionie Śląskim, jeśli okaże się, że spełnia on nasze wymagania organizacyjne.



O przyszłości Nawałki:

- Kontrakt Adama jest ważny do końca mistrzostw świata. Co będzie potem? Jak Adam zdobędzie mistrzostwo świata i ktoś mu zaproponuje 10-12 milionów euro, to nie będę w stanie go zatrzymać. Znamy się 40 lat i dogadamy się przez jedno spojrzenie. Na pewno dzień po mundialu spotkamy się na kawie i wszystko ustalimy - uciął spekulacje Boniek, siedzący obok niego Nawałka z uśmiechem potwierdził słowa prezesa.



O Robercie Lewandowskim:

- Czy po tak wspaniałych eliminacjach można go już nazwać najlepszym zawodnikiem w dziejach naszej piłki. On jest na pewno genialnym piłkarzem, możemy powiedzieć, że najlepszym napastnikiem w historii, tylko co to zmienia? Lubański nie miał okazji grać z San Marino czy Gibraltarem. Kto wie, jakby było, gdyby Włodek miał okazję grać przeciwko nim.



O wizycie szefa FIFA:

- Infantino powiedział mi kiedyś, że przyjedzie na ostatni mecz, ale szczerze mówiąc o tym zapomniałem. Przypomniał mi się sam, bo zadzwonił siedem dni przed spotkaniem z Czarnogórą.



Krzysztof Oliwa