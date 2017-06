​Zambrotta: Szczęsny w Juventusie? Bardzo dobry pomysł

Wojciech Szczęsny jest poważnie łączony z transferem do Juventusu Turyn. Według włoskich mediów, Polak już wstępnie porozumiał się ze "Starą Damą". - Transfer Szczęsnego do Juventusu to bardzo dobry pomysł - przyznał w rozmowie z Interią były obrońca Juventusu i legenda włoskiej piłki Gianluca Zambrotta.

Wojciech Szczęsny zachwycał w tym sezonie w bramce Romy, do której został wypożyczony z Arsenalu. Polak teraz musi podjąć ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Możliwe, że będzie ona związana z Juventusem Turyn.



Media we Włoszech poważnie łączą transfer piłkarza właśnie z drużyną "Starej Damy". Obie strony podobno doszły już do porozumienia.



- Transfer Szczęsnego na pewno jest bardzo dobrym pomysłem. To bramkarz z bardzo dużą jakością. "Juve" teraz ma Buffona, ale wiadomo, że szuka dla niego godnego następcy. Jedną z opcji jest bramkarz z Polski - mówił w rozmowie z Interią Gianluca Zambrotta, jeden z najlepszych obrońców w historii włoskiej piłki. W Juventusie grał przez siedem lat.

Zastąpienie legendarnego Buffona w bramce "Juve" nie będzie łatwe. 39-latek wciąż jest w znakomitej formie. Umowa ze "Starą Damą" kończy mu się jednak za rok.

- Wiadomo, że "Gigi" Buffon kiedyś musi odejść. Nie wiem, kiedy chce zakończyć karierę. Juventus musi jednak myśleć o nowym bramkarzu po Buffonie. Sądzę, że już nad tym myśli - twierdzi Zambrotta.

Transfer Wojciecha Szczęsnego do Juventusu bez wątpienia byłby wielkim wydarzeniem. Włosi za Polaka chcą zapłacić 14 mln euro, plus kolejne dwa w ramach bonusu. Polski bramkarz musi się jednak liczyć z tym, że przez pierwszy rok może nie mieć miejsca w podstawowej jedenastce. Poprzeczka zostanie przed nim wysoko zawieszona, bo zastąpić "Gigiego" Buffona, który jest ulubieńcem włoskich kibiców, nie będzie nikomu łatwo.

