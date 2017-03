Wojciech Szczęsny do Roberta Lewandowskiego: Jak mogłeś pokonać Arsenal?

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczem eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą. Piłkarze stawili się w Warszawie w komplecie, a co ważne, humory im dopisują.

Zdjęcie Robert Lewandowski strzelił Arsenalowi dwa gole /AFP

Po serdecznym powitaniu Wojciech Szczęsny uciął sobie pogawędkę z Robertem Lewandowskim na temat pojedynku Bayernu Monachium z Arsenalem Londyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu Bawarczycy rozgromili "Kanonierow" aż 10-2, a "Lewy" strzelił dwa gole. Szczęsny formalnie jest zawodnikiem Arsenalu, ale od lipca 2015 gra na zasadzie wypożyczenia w AS Roma.



"Miały być trzy, jak ci mówiłem, i co?" - zapytał Szczęsny. "Pięć było" - odparł z uśmiechem kapitan reprezentacji Polski. "Ale miałeś ty trzy. Jak mogłeś pokonać Arsenal?" - powiedział Szczęsny.



Mecz z Czarnogórą odbędzie się 26 marca w Podgoricy (początek o godz. 20.45).



Po czterech kolejkach "Biało-czerwoni" prowadzą w tabeli grupy z dorobkiem 10 punktów. Czarnogóra zajmuje drugie miejsce i traci do podopiecznych Adama Nawałki trzy "oczka".

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela grupy E eliminacji MŚ 2018

Wideo Czarnogóra - Polska. "Biało-czerwoni" w dobrych humorach. Wideo