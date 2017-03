W Czarnogórze nie boją się Lewandowskiego. "To Polacy powinni się bać"

Bojowe nastroje w Czarnogórze przed meczem z Polską. "Żaden z naszych obrońców nie boi się Lewandowskiego. To wy powinniście bać się nas".

Wideo W Czarnogórze nie boją się "Lewego". Wideo

26 marca piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Czarnogórą w meczu piątej kolejki eliminacji mistrzostw świata. Po czterech spotkaniach "Biało-czerwoni" zajmują pierwsze miejsce w grupie, mając na koncie 10 punktów, zaś nasz najbliższy rywal plasuje się (z siedmioma zdobytymi "oczkami") na drugiej pozycji. -

Fakt, że "Lewy" jest w dobrej formie, ale myślę, że jednak nie powinniśmy się go bać. Wydaje mi się, że media i kibice są nastawieni na wygraną. Żaden z naszych zawodników nie obawia się "Lewego" i myślę, że każdy obrońca reprezentacji Czarnogóry będzie w stanie go zatrzymać. To Polacy powinni się nas bać - powiedziała w rozmowie z x-news Nadja Stanović, zawodniczka SMS-u Łódź, reprezentantka Czarnogóry U-19 w piłce nożnej.