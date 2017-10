Przez najbliższe pięć lat Telewizja Polska ma pełnię praw i wyłączne prawa do wszystkich występów reprezentacji Polski w piłce nożnej, we wszystkich klasach rozgrywek - poinformował na konferencji w poniedziałek prezes TVP Jacek Kurski.

Zdjęcie Reprezentacja Polski po awansie na MŚ 2018 /Bartłomiej Zborowski /PAP

- Wszystkie mecze eliminacyjne do ME 2020, MŚ 2022, wszystkie mecze turniejowe ME 2020 i MŚ 2018 i 2022, wszystkie mecze towarzyskie, mecze w nowej formule Ligi Narodów - w tych wszystkich meczach TVP będzie z reprezentacją narodową - powiedział Kurski.

Z kolei dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski podkreślił, że Telewizja Publiczna chce zrobić "skok technologiczny".

- Szczególnie w oprawie meczów, szczególnie jeśli chodzi o studia. Pracujemy nad grafiką 3D. Chcemy zatrudnić najlepszych ekspertów na rynku - trenerów, piłkarzy - zadeklarował Szkolnikowski.

TVP zacznie pokazywanie reprezentacji Polski już od meczów towarzyskich - z Urugwajem (10 listopada) i Meksykiem (13 listopada), a także kolejnych meczów towarzyskich, które odbędą się w marcu i czerwcu przyszłego roku.



Na antenach Telewizji Polskiej będzie można zobaczyć także wszystkie batalie mundiali w 2018 i 2022 roku oraz Euro 2020. Mistrzostwa Starego Kontynentu zaplanowane za cztery lata po raz pierwszy w historii rozegrane zostaną w trzynastu miastach Europy. TVP pokaże także decydujące spotkania turniejów finałowych Ligi Narodów.



W latach 2018-2022 na antenach TVP będzie można zobaczyć ponad 200 spotkań. W tym m.in. mecze "Biało-Czerwonych" w eliminacjach mistrzostw Europy 2020 i mistrzostw świata 2022.