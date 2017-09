Szwajcaria - Polska 2-1 w eliminacjach piłkarskich MŚ 2019 kobiet

Polskie piłkarski przegrały w Biel 1-2 ze Szwajcarią w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata 2019.

Zdjęcie Lara Dickenmann (L) i Dagmara Grad /PAP/EPA

Prowadzenie Szwajcarkom dała Vanessa Bernauer. Grająca w niemieckim VfL Wolfsburg Ewa Pajor doprowadziła w 34. minucie do wyrównania płaskim strzałem przy słupku po szybko i dokładnie rozegranym rzucie wolnym, jednak rywalki jeszcze przed przerwą ponownie wyszły na prowadzenie.

Po kwadransie drugiej połowy mogło być 3-1, bo po strzale Ramony Bachmann z pięciu metrów piłka odbiła się od słupka polskiej bramki, a dobijająca Geraldine Reuteler spudłowała. Potem w 72. minucie Ana-Maria Crnogorcevic trafiła z bliska w poprzeczkę.

Polki rozpoczęły kwalifikacje od wygranej w Łęcznej z Białorusią 4-1, Szwajcarki na początek gier grupowych pokonały na wyjeździe w identycznych rozmiarach Albanię.

Trener "Biało-czerwonych" Miłosz Stępiński przed wylotem na mecz podkreślał, że wyżej notowane rywalki będą faworytkami, a w dodatku kadra Polski została dotknięta plagą kontuzji.

Polki w grupie eliminacyjnej MŚ zagrają też ze Szkocją i Albanią.

Spośród grupowych rywali najwyżej notowana w ostatnim rankingu FIFA była Szwajcaria - 16., Szkocja zajmowała 22. miejsce, Białoruś - 49., a Albania - 73. Polska zajęła w tym zestawieniu 30. pozycję.

Szwajcarki i Szkotki podczas zakończonych na początku sierpnia mistrzostw Europy w Holandii nie wyszły ze swoich grup, zajmując w nich trzecie miejsca.

Stępiński przejął kadrę latem 2016 roku od Wojciecha Basiuka na koniec eliminacji do ME 2017 i do wtorku nie przegrał, notując dziewięć wygranych i jeden remis.

Finały MŚ rozegrane zostaną we Francji w 2019 roku. Awansują do nich bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika MŚ ze strefy europejskiej.

Grupowe mecze eliminacji zostaną rozegrane do 4 września 2018 roku. Baraże zaplanowano na październik i listopad. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet nigdy dotychczas nie grała w finałach MŚ.

Szwajcaria - Polska 2-1 (2-1)

Bramki: 1-0 Vanessa Bernauer (20.), 1-1 Ewa Pajor (34.), 2-1 Lara Dickenmann (39.).

W drugim wtorkowym meczu tej grupy Białoruś wygrała u siebie z Albanią 1:0 (0:0).

Tabela:

M P Bramki

1. Szwajcaria 2 6 6-2

2. Polska 2 3 5-3

3. Białoruś 2 3 2-4

4. Albania 2 0 1-5

5. Szkocja - - -

Terminarz Polek w eliminacjach MŚ 2019:

15.09.2017 Polska - Białoruś (4-1)

19.09.2017 Szwajcaria - Polska (2-1)

24.11.2017 Albania - Polska

06.04.2018 Polska - Albania

10.04.2018 Szkocja - Polska

12.06.2018 Polska - Szkocja

31.08.2018 Białoruś - Polska

04.09.2018 Polska - Szwajcaria