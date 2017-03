Rzuty wolne nową bronią Roberta Lewandowskiego

Rzuty wolne to kolejna groźna broń w arsenale Roberta Lewandowskiego. Polak zaczął regularnie zdobywać z nich bramki zarówno w barwach Bayernu, jak i reprezentacji.

Zdjęcie Robert Lewandowski /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

"Lewy" znakomicie strzelił z wolnego w 40. minucie meczu w Podgoricy z Czarnogórą. Piłka przeleciała nad murem i wpadła do bramki tuż przy słupku. To był ósmy gol Lewandowskiego w tych eliminacjach. Gospodarze wyrównali za sprawą Stefana Mugoszy. Ostatnie słowo należało jednak do "Biało-czerwonych". Cenne trzy punkty zapewnił Polakom Łukasz Piszczek, który cudownym lobem pokonał Mladena Bożovicia.

"Obojętnie, czy to sport, czy jakakolwiek inna dziedzina, uczymy się całe życie. Znając Roberta ładnych parę lat, dla mnie to nic dziwnego, że nie osiada na laurach" - powiedział były reprezentant Polski i klubowy kolega Lewandowskiego z Lecha Poznań, Bartosz Bosacki.

Dzięki wygranej w Podgoricy podopieczni Adama Nawałka umocnili się na prowadzeniu w grupie E el. MŚ 2018. W pięciu rozegranych dotychczas meczach Polacy wywalczyli 13 punktów. Czarnogórcy i Duńczycy tracą już do naszego zespołu sześć "oczek".

