Robert Lewandowski został producentem płyty Donatana

Działalność Roberta Lewandowskiego nie ogranicza się jedynie do gry w piłkę nożną. Kapitan reprezentacji Polski zaangażował się w projekt muzyczny i zostanie producentem wykonawczym płyty Donatana, znanego m.in. z hitu "My Słowianie". Krążek na rynku ukaże się już niebawem.

Robert Lewandowski

Donatan to 33-letni polski muzyk i producent muzyczny. Popularność przyniósł mu zwłaszcza hit nagrany z piosenkarką Cleo pt. "My Słowianie". Utwór ten reprezentował Polskę na Eurowizji w 2014 roku, zajmując 14. miejsce w finałowym głosowaniu.

Niebawem na rynku ma ukazać się kolejny, trzeci już krążek Donatana. W jego powstanie zaangażował się sam... Robert Lewandowski, który został producentem wykonawczym płyty.

- Funkcja Roberta w projekcie nie polega na finansowaniu przedsięwzięcia lecz na czynnym udziale w jego realizacji. Funkcja producenta wykonawczego obejmuje całość działań związanych z przygotowaniem materiałów muzycznych, doborem zapraszanych wykonawców, realizacją teledysków a także ich dalszą promocją - tłumaczy w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl Jakub Zajdel z agencji Stor9, reklamującej piłkarza Bayernu Monachium.



Już wcześniej fani Lewandowskiego mogli przeczuwać, że coś się święci. Jeden z najlepszych napastników świata zamieścił bowiem na swoim Facebooku następujący wpis: "Połączyła nas MUZYKA, a MUZYKA nie zna granic. Już niedługo zaprezentujemy Wam nasz wspólny projekt z udziałem najciekawszych wykonawców z różnych gatunków muzycznych. Będzie OGIEŃ Donatan". Dołączył do niego film:





Doniesienia te potwierdził sam muzyk, który także odniósł się do współpracy z piłkarzem na swoim profilu. "W odpowiedzi na liczne pytania: 1) Tak, pracujemy nad wspólnym projektem producenckim. 2) Zapraszamy na "pokład" różnych wykonawców z różnych muzycznych klimatów 3) Robert nie będzie śpiewał (wbrew doniesieniom mediów) Jest on Producentem Wykonawczym tego projektu, mimo swojej zajętości bardzo mocno zaangażowanym we wszystkie formy pracy nad materiałem" - poinformował fanów Donatan (pisownia oryginalna).





Współpraca po raz pierwszy została zapowiedziana w czerwcu tego roku, gdy na portalu Instagram pojawiło się zdjęcie Lewandowskiego ze znanym muzykiem, opatrzone napisem: "Together with Donatan we are doing big things!", a więc "Wspólnie z Donatanem robimy wielkie rzeczy!".



Dodatkowo obaj panowie trzymają w rękach atrybuty należne swym biznesowym partnerom - "Lewy" dzierży konsolę muzyczną, zaś Donatan piłkę.





