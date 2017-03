Strzela gola za golem. Swoją grą zachwyca kibiców na całym świecie. Fani Roberta Lewandowskiego, bo o nim mowa, tej pozycji nie mogą przegapić. "Robert Lewandowski. Z boiska na stadiony" - to nowa książka o naszym znakomitym napastniku, której autorem jest Piotr Wójcik.

Zdjęcie Fani Roberta Lewandowskiego nie mogą przegapić tej pozycji /INTERIA.PL

Długo w polskim futbolu czekaliśmy na piłkarza takiego formatu. Lewandowski z niesłychaną konsekwencją pnie się po szczeblach piłkarskiej kariery i śmiało można powiedzieć, że jest na szczycie. Piłkarscy eksperci mówią o "Lewym", że jest jednym z najlepszych środkowych napastników świata, a on niemal w każdym meczu potwierdza, że te słowa absolutnie nie są na wyrost.



"Jakie są tajemnice mojego sukcesu? Przede wszystkim trzeba mieć marzenia, dążyć do celu, bo każdy z nas chce coś osiągnąć. I nawet jeśli nie wychodzi, to trzeba ciągle próbować i się nie poddawać!" - mówi kapitan reprezentacji Polski.



Sukces nie przyszedł jednak łatwo. Po drodze było mnóstwo zakrętów, chwil zwątpienia, a nawet łez. Od szkółki Varsovii, przez Znicz Pruszków, Lecha Poznań, Borussie Dortmund, aż do wielkiego Bayernu Monachium.



Robert Lewandowski zarabia miliony, jest gwiazdą światowego formatu, ale to nie przeszkadza mu być skromnym człowiekiem, który jest idolem nie tylko polskich kibiców.



"Robert Lewandowski. Z boiska na stadiony" - z tej książki dowiesz się wszystkiego o snajperze Bayernu Monachium i reprezentacji Polski.

