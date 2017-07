Robert Lewandowski wyraził zgodę na ulicę swojego imienia w Kuźni Raciborskiej

Wszystko wskazuje na to, że pierwsza ulica imienia Roberta Lewandowskiego już niebawem pojawi się w Kuźni Raciborskiej. "Otrzymaliśmy zgodę od pana Roberta za pośrednictwem jego menedżera, Cezarego Kucharskiego" - poinformował Interię Paweł Macha, burmistrz pięciotysięcznego miasteczka w województwie śląskim.

Zdjęcie Robert Lewandowski o krok od pierwszej ulicy swojego imienia /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

O sprawie, o której już zrobiło się głośno w całej Polsce, informowaliśmy w środę , opierając się na informacjach z pierwszej ręki, przekazanych właśnie przez burmistrza Machę.

Włodarz miasta zwrócił się z oficjalnym pismem do Roberta Lewandowskiego, a własny list za pośrednictwem mediów społecznościowych, wystosowali także miejscowi gimnazjaliści.

Uznano, że nic nie wydarzy się za plecami "Lewego", dlatego wystąpiono do gwiazdy reprezentacji Polski i Bayernu Monachium o zgodę, by jego nazwiskiem można było nazwać jedną z ulic w Kuźni Raciborskiej.

- Pan Robert miał otrzymać informację w tej sprawie, ale na razie nie mamy od niego decyzji - mówił burmistrz. Po kilku dniach ta wypowiedź jest już nieaktualna, a lokalni fani piłkarza mogą mrozić szampany.

- Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od Cezarego Kucharskiego, menedżera pana Roberta Lewandowskiego, z czego niezmiernie się cieszę. Inicjatywa naszych dzieci była genialna. Teraz jest szansa, żeby się urzeczywistniła - podkreśla Macha.

Aby obecna ulica generała Karola Świerczewskiego, ps. Walter, w ramach ustawy dekomunizacyjnej, zobowiązującej samorządy do usunięcia z nazw ulic nazwisk osób związanych z PRL-em i ustrojem komunistycznym, została przemianowana na arterię Roberta Lewandowskiego, potrzebna jest już tylko decyzja radnych.

Nazwa ma być procedowana w sierpniu, na sesji rady miasta. Burmistrz zaproponuje uchwałę, po czym rada przystąpi do głosowania. Do zadekretowania potrzebna będzie większość, a miasteczko łącznie liczy 15 radnych.

Włodarze Kuźni Raciborskiej wystosowali do Lewandowskiego jeszcze jeden list, z zaproszeniem do miasteczka. W nim "Lewy" otrzymał przywilej zaproponowania dogodnego dla siebie terminu, do którego dostosuje się kilkutysięczna społeczność.

Innym, wielkim wydarzeniem w historii Kuźni, jest tegoroczny jubileusz 50-lecia, który będzie hucznie obchodzony w sierpniu, podczas trzydniowej imprezy z gwiazdami. - Gdyby tak jeszcze pan Robert zaszczycił nas swoją obecności, to już byłoby zupełnie optymalnie. Czulibyśmy się przeszczęśliwi - przyznaje burmistrz.

Pomysł zrodził się w głowach miejscowych gimnazjalistów, którzy wyszli z inicjatywą zmiana nazwy ulicy na ich idola. Uczniowie zebrali 160 podpisów, a propozycja została zgłoszona rzutem na taśmę, ostatniego dnia konsultacji, czyli dzień przed samą sesją.

Formalnie wniosek wpłynął z ramienia miejskiego klubu sportowego sztuk walki Sparta, który mieści się przy rzeczonej ulicy.