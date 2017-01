Robert Lewandowski wart niemal… miliard złotych

Prawie miliard złotych - tyle wyniosła wartość medialna Roberta Lewandowskiego w 2016 roku wyłącznie w polskich środkach masowego przekazu. Tak wynika z raportu przygotowanego przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

Wideo „Lewy” wart niemal… miliard złotych. Wideo

W ciągu ostatnich 12 miesięcy o napastniku reprezentacji Polski i Bayernu Monnachium w nadwiślańskich mediach ukazało się niemal 130 tysięcy publikacji, z czego ponad 3/4 w internecie.



Reklama

Dotarły one do 84 miliardów odbiorców, co wygenerowało wartość ekwiwalentu reklamowego na poziomie 983 milionów złotych.