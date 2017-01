Robert Lewandowski gwiazdą nawet w afrykańskim buszu

Popularność Roberta Lewandowskiego już dawno rozszerzyła się na cały świat, ale ta historia jeszcze bardziej potęguje skalę sławy polskiego piłkarza. Jeden z polskich misjonarzy, zaraz po mszy świętej, zapuścił się 20 km w głąb afrykańskiego buszu, a jego oczom ukazała się dziewczynka, w koszulce naszego supersnajpera.

Zdjęcie Afrykańska dziewczynka w koszulce Roberta Lewandowskiego

Autorem zdjęcia jest polski misjonarz Benedykt Pączka, który swoim zdjęciem, z wymownym napisem "Znacie Go", podzielił się na portalu społecznościowym Facebook. Fotografia został przyjęta entuzjastycznie, pod zdjęciem pojawiło się ponad 400 "lajków", ale nie wszystkim spodobało się zdjęcie.

Jeden z użytkowników stwierdził: "jak widzę takie zdjęcia, to od razu widzę sytuację, jak biały człowiek podchodzi do czarnej dziewczynki i każe jej stanąć i tyłem pozować do zdjęć, śmiejąc się, że będzie to mógł wrzucić na swojego fejsbuka i dostanie dużo lajków".

U innych użytkowników zdjęcie nie konotowało złych skojarzeń, bowiem - jak stwierdził jeden z dyskutantów - tematem tego zdjęcia nie jest "dziewczynka z buszu", ale "koszulka z nazwiskiem znanego Polaka noszona przez małą dziewczynkę w buszu".

Trudno przypisywać misjonarzowi Pączkowi, przebywającemu w Republice Środkowoafrykańskiej, złe intencje. Duchowny tylko żywi nadzieję, że byłoby super, gdyby jeszcze udało się porozmawiać z samym Lewandowskim, z prośbą o kilka koszulek z jego podpisem dla jego fanów.