Reprezentacja Polski. Szef sportu w TVP wyjaśnił humorystyczną reklamę

Głośnym echem odbiła się humorystyczna zapowiedź, w formie materiału wideo, powrotu meczów reprezentacji Polski na antenę Telewizji Polskiej. Nagranie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowym, a koncepcję zamianę osławionej truskawki na przysłowiową wisienkę na torcie skomentował szef sportu w TVP, Marek Szkolnikowski.

Zdjęcie Tomasz Hajto (z prawej), obok Mateusz Borek /Fot. Tomasz Jastrzębowski Foto Olimpik/REPORTER / Reprezentacja Reprezentacja Polski. TVP zabrała Tomaszowi Hajcie truskawkę z tortu

Twórcą błędu językowego "truskawka na torcie", który wszedł do powszechnego użytku, jest były reprezentant Polski, a obecnie ekspert telewizji Polsat Tomasz Hajto. To właśnie Hajto, komentując w duecie z dziennikarzem Mateusz Borkiem mecze drużyny narodowej, popełnił lapsus frazeologiczny, który zaczął żyć własnym życiem.

Od piątkowego meczu towarzyskiego Polaków z Urugwajem na PGE Narodowym, spotkania reprezentacji Polski będą transmitowane w TVP, a zawarta umowa ma obowiązywać do 2022 roku.

Kontekst obecnego filmiku tworzy "internetowe starcie", do którego doszło miesiąc temu, gdy duet Hajto-Borek szykował się do skomentowania ostatniego meczu Polaków z Czarnogórą.

"To jeszcze jeden mecz i piłka nożna wraca do domu" - napisał na Twitterze Szkolnikowski, co Hajto odebrał jako zaczepkę i odpowiedział dyrektorowi.

"My z Mateuszem Borkiem przekazujemy wam finały MŚ z klasą. Cieszymy się, że Darek Szpakowski skomentuje ten turniej, a Ty się nie napinaj, młody" - odparł były reprezentant Polski.

Wtedy Szkolnikowski też postanowił się odgryźć: "Przygotuj się do meczu w niedzielę, zamiast napinać się na Twitterze. Chcesz pogadać, zapraszam. Pozdrawiam... stary" - zripostował.

"Po pierwsze to Pan Tomasz i koniec polemiki (nie myl odwagi z odważnikiem)" - zakończył Hajto.

Teraz, jako zapowiedź piątkowego starcia, które skomentuje Dariusz Szpakowski, Telewizja Polska wyprodukowała króciutki filmik, który jest lekko uszczypliwy, ale jednocześnie kreatywny, co wyraził sam Borek.

Na krótki komentarz prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, opatrzony słowem "grubo" i znakiem graficznym, oznaczającym śmiech do rozpuku, odpowiedział szef sportu w TVP.

"Szpaki lubią wiśnie!" - napisał Szkolnikowski na Twitterze.





