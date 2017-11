Reprezentacja Polski. Rafał Kurzawa. "To połączenie Komornickiego z Deyną"

W październiku, przed decydującymi meczami w eliminacjach mistrzostw świata, w biało-czerwonej kadrze znalazł się jeden piłkarz Górnika Zabrze, Damian Kądzior. Teraz doszedł kolejny piłkarz lidera Lotto Ekstraklasy, Rafał Kurzawa. - Liczę, że dostanie szansę debiutu w narodowych barwach - mówi Marian Becher, były świetny szkoleniowiec juniorów Górnika, który odkrył talent Kurzawy.

Już przed meczami z Armenią i Czarnogórą głośno mówiono, że 24-letni Kurzawa trafi do kadry. W tym sezonie na ekstraklasowych boiskach nikt nie może się z nim przecież równać pod względem asyst. Ma ich już na koncie 12. To tyle samo, ile na koniec poprzedniego sezonu miał Vadis Odjidja-Ofoe z Legii i o jedno mniej niż Konstantin Wasiljew.



To w dużej mierze dzięki precyzyjnym podaniom Kurzawy raz za razem do siatki trafia Igor Angolu i inni piłkarze Górnika. Jak to się stało, że piłkarz, który uczył się piłkarskiego abecadła w małym klubiku Marcinki Kępno trafił do Górnika?



- Przez lata jeździliśmy tam na obozy i mieliśmy świetny kontakt z tamtejszym prezesem i trenerem w jednej osobie, panem Jackiem Falszewskim. To w dużej mierze dzięki niemu Rafał jest teraz w tym miejscu. Dzięki prezesowi i trenerowi Falszewskiemu kilku chłopaków stamtąd, z Kępna, trafiło potem do nas. Urbański i Piasecki zdecydowali się od razu, Kurzawa trochę się wahał, bo wiadomo, nie było to blisko domu. Ostatecznie trafił jednak do Górnika. To skromny chłopak, który naprawdę daleko może zajść - podkreśla Marian Becher, który przez lata pracował w MSPN Górnik, odnosząc z juniorami wiele sukcesów i wychowując wielu ligowych graczy.



Do pierwszego zespołu 14-krotnego mistrza Polski, prowadzonego wtedy przez obecnego selekcjonera Adama Nawałkę, Kurzawa nie potrafił się jednak na początku przebić. Najpierw terminował w zespole Młodej Ekstraklasy, żeby jako 19-latek trafić do drugoligowego Energetyka ROW-u Rybnik. Postawił tam na niego Ryszard Wieczorek. Kiedy zimą 2014 roku doświadczony szkoleniowiec ponownie trafił na szkoleniową ławkę zespołu z Zabrza, Kurzawa był pierwszym, którego sprowadził i któremu dał szansę debiutu w Ekstraklasie. Teraz błyskotliwy, lewonożny pomocnik jest gwiazdą Górnika i całej ligi. Czy zadebiutuje w narodowych barwach w meczach przeciwko Urugwajowi (10 listopada, Warszawa) czy Meksykowi (13 listopada, Gdańsk?

- Myślę, że tak. Trener Nawałka dobrze przecież wie, co Rafał potrafi. To takie połączenie, sprawiającego na boisku flegmatyczne wrażenie Komornickiego, gwiazdy Górnika w latach 80. i zarazem Kazimierza Deyny. Rafał przecież swojej lewej nogi nie musi się wstydzić. Jak mówię, to skromny i ułożony chłopak, któremu nie grozi jakaś "sodówka". Przyszłość przed nim - podkreśla trener Becher.



Michał Zichlarz