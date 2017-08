Reprezentacja Polski. Ostatni test Łukasza Fabiańskiego przed meczami kadry NA ŻYWO

Adam Nawałka na mecze eliminacji powołał czterech bramkarzy, ale tylko jeden z nich gra w klubie. Łukasz Fabiański właśnie przechodzi generalny sprawdzian przed spotkaniami eliminacji mistrzostw świata. Jego Swansea prowadzi 2-0 z Crystal Palace.

Do tej pory Jarosław Tkocz, trener brakarzy reprezentacji Polski, mógł wybierać co najmniej między dwoma grającymi zawodnikami. Dziś takiego pola manewru nie ma, bo z czterech powołanych, aż trzech w klubach jest rezerwowymi!



Przemysław Tytoń siedzie na ławce w Deportivo La Coruna, a Łukasz Skorupski w AS Roma. To akurat mniej istotne, bo od pewnego czasu Tkocz z Nawałką wybierali między Fabiańskim a Szczęsnym. Tyle, że ten drugi też zmienił klub i na razie jest tylko zmiennikiem słynnego Gianluigiego Buffona w Juventusie Turyn.



Na początku sezonu w rytmie meczowym jest tylko Fabiański, którego pozycja w Swansea jest bardzo mocna. Niewykluczone więc, że były bramkarz Legii zacznie także w podstawowym składzie najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata z Danią i Kazachstanem.



Gdyby tak było, to oznacza, że Polak właśnie przechodzi generalny sprawdzian przed meczami z Danią (piątek) i Kazachstanem (kolejny poniedziałek).

Jego Swansea gra na wyjeździe z Crystal Palace i prowadzi 1-0. Niewielka jednak w tym zasługa polskiego bramkarza. Co prawda gospodarze mieli przewagę, ale Fabiański nie miał za wiele pracy.

Akcje Crystal Palace albo kończyły się na złym ostatnim podaniu, albo na niecelnym uderzeniu.



Swansea atakowała rzadko, ale konkretnie. W 44. minucie Bakumo-Abraham doszedł do dośrodkowania i z bliska wpakował piłkę do siatki.



Kibice Crystal Palace byli w szoku, ale najwyraźniej szybko się z niego otrząsnęli, bo gospodarzy schodzących na przerwę pożegnała sowita porcja gwizdów.

Drużyna Fabiańskiego świetnie zaczęła też drugą część. Jordan Ayew wyszedł sam na sam z bramkarzem, zdołał go uprzedzić i było 2-0!





