Reprezentacja Polski może wskoczyć do pierwszej dziesiątki rankingu FIFA

Kadra Adama Nawałki pokonała Czarnogórę i jest na najlepszej drodze do awansu na mundial. Ale to nie wszystko. Reprezentacja Polski może wskoczyć do czołowej dziesiątki rankingu FIFA.

Zdjęcie Piłkarze reprezentacji Polski podczas meczu z Czarnogórą /PAP/EPA

Jeśli "Biało-czerwoni" wygrywać będą kolejne mecze eliminacyjne, awans do dziesiątki rankingu jest tylko kwestią czasu. Ale w przypadku korzystnych rezultatów dwóch dzisiejszych meczów, Orły mogą znaleźć się w dziesiątce już w najnowszym notowaniu rankingu 9 kwietnia.

W marcowym zestawieniu reprezentacja Polski znalazła się na 12. miejscu, ex aequo z ekipą Walii. Wygrana z Czarnogórą gwarantuje, że Polska na pewno nie spadnie w rankingu.

Co musi się stać, by nasza ekipa wskoczyła do czołowej dziesiątki? Swoich dzisiejszych meczów nie mogą wygrać piłkarze Urugwaju i Hiszpanii.

O 4.15 w nocy polskiego czasu Urugwaj zagra na wyjeździe z Peru w eliminacjach MŚ. Wcześniej, bo o 21, Hiszpania zmierzy się, również na wyjeździe, w towarzyskim spotkaniu z Francją. Nawet remisy w tych spotkaniach pozwolą Orłom wyprzedzić Urugwajczyków i Hiszpanów.



Urugwaj i Hiszpania zamykają czołową dziesiątkę. Przed nami, na 11. miejscu, jest jeszcze Szwajcaria, ale "Helwetów" na razie nie wyprzedzimy, bo wygrali oni swój ostatni mecze eliminacyjny.

Jutro będzie już jasne, czy w najnowszym notowaniu Polska zajmie 12., 11., czy 10. miejsce.

