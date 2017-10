Rekordowa widownia meczu Polska - Czarnogóra

Mecz Polska - Czarnogóra śledziło w Polsacie i Polsacie Sport średnio niemal 9,5 miliona widzów, co jest rekordem oglądalności spotkań Orłów w eliminacjach mistrzostw świata 2018. "Biało-Czerwoni" wygrali 4-2 i zapewnili sobie awans na mundial w Rosji.

Zdjęcie Polacy świętują awans na mundial w Rosji /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP





Mecz na antenie Polsatu oglądało średnio 8,5 miliona widzów, a 950 tysięcy śledziło go w Polsacie Sport. Polsat był liderem w obu grupach audytoryjnych notując bardzo wysokie udziały - 53 procent w grupie 4+ i 58,4 procent w grupie 16-49. W sumie udział obu anten wyniósł 59 procent w grupie wszystkich badanych i 64 procent w grupie komercyjnej. Emocjonującą końcówkę meczu i ostatnie dwie bramki dla Polski oglądało w Polsacie i Polsacie Sport ponad 12 milinów widzów.



Podopieczni Adama Nawałka błyskawicznie zadali dwa ciosy. Po trafieniach Krzysztofa Mączyńskiego i Kamila Grosickiego Polacy prowadzili 2-0 w 15. minucie spotkania. "Biało-Czerwoni" kontrolowali wydarzenia na boisku. Plany selekcjonerowi pokrzyżowała kontuzja kolana Łukasza Piszczka, którego od początku drugiej połowy zastąpił Maciej Rybus. Wykorzystali to Czarnogórcy, którzy w 83. minucie doprowadzili do remisu 2-2 i zrobiło się nerwowo. Jeden punkt dawał nam awans na mundial, ale rywale mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zdobyć kolejną bramkę. Na szczęście obyło się bez nerwowej końcówki, bo Robert Lewandowski strzelił gola na 3-2, a chwilę później Filip Stojković posłał piłkę do własnej bramki.



Polacy awansowali na mundial w Rosji, a dzięki wygranej nad Czarnogórą będą losowani z pierwszego koszyka. Losowanie grup MŚ 2018 odbędzie się 1 grudnia na Kremlu.

