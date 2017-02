PZPN. Zmiany w strukturze szkolenia trenerów

Nowe regulacje spowodują, że niemal każdy będzie mógł zostać trenerem amatorskich drużyn piłkarskich. Podstawowy 32-godzinny kurs kosztować będzie zaledwie 250 złotych.

Najistotniejszą zmianą będzie likwidacja obowiązku posiadania licencji UEFA C do prowadzenia drużyn B- lub C-klasowych oraz drużyn młodzieżowych. Zastąpią je nowe licencje: Grassroots D oraz Grassroots C.

Pierwsza z nich, Grassroots D, będzie upoważniała do prowadzenia drużyn z najniższych klas rozgrywkowych. Koszt kursu będzie wynosił 250 zł, co jest kwotą pięciokrotnie niższą od kursów przy stosowanych obecnie licencjach UEFA C. Licencję będzie można uzyskać nie tylko taniej, ale i szybciej, po zaledwie dwuweekendowym kursie.

Z kolei Grassroots C będzie kursem czteroweekendowym, a kosztuje 800 zł. To również mniej niż potrzeba do wyrobienia UEFA C. Licencja ta pozwoli również na prowadzenie wybranych drużyn młodzieżowych.



Propozycje PZPN zakładają również uproszczenia na wyższych stopniach trenerskich. Dostęp do kursów UEFA B ma być łatwiejszy - rok po zdobyciu licencji Grassroots C (lub UEFA C), a dla najlepszych absolwentów możliwe jest dofinansowanie kursu ze strony związku.

Szef szkolenia PZPN Stefan Majewski zmiany argumentuje chęcią zwiększenia zarówno liczby trenerów, jaki i świadomości przyszłych szkoleniowców. Reforma ma być też odpowiedzią na żądania amatorskich klubów, które domagały się ułatwienia dostępu do uzyskania podstawowych licencji trenerskich.

