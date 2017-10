PZPN szuka przyszłych gwiazd dla reprezentacji Polski w Wielkiej Brytanii

PZPN rozbudowuje swoją sieć skautingu w Wielkiej Brytanii. W konsultacjach wzięło już udział 52 zawodników w wieku od 10 do 17 lat.

Zdjęcie . /AFP

Zorganizowane w ambasadzie RP w Londynie spotkanie było trzecim odbywającym się w Wielkiej Brytanii, gdzie PZPN rozbudowuje swoją sieć skautingu w celu monitorowania postępów młodych graczy wyrastających z milionowej społeczności Polaków.

Reklama

Szef skautingu zagranicznego PZPN Maciej Chorążyk tłumaczył, że na terenie kraju funkcjonuje cała siatka współpracowników, którzy regularnie składają raporty z rozgrywek juniorskich i wybierają tych piłkarzy, którzy najlepiej rokują.

- Przyszli dzisiaj zawodnicy z Chelsea, Queens Park Rangers, Fulham, Stoke - można wymienić akademie niemal wszystkich dużych klubów w Anglii. Mamy też chłopaków z Irlandii, ze Szkocji, a nawet grających w drużynach w Barcelonie i Madrycie. Cała Europa piłkarska - wyliczał.

Jak zastrzegł, "przesiew jest duży, ale zostaną najlepsi z najlepszych".

- Muszą utrzymać cały czas wysoki poziom sportowy, co nie jest łatwe, bo ciężko jest przejść przez wszystkie kategorie wiekowe w dużym klubie, żeby nie zostać odsianym. Ale kiedy taki klub w nich inwestuje, to robią z niego zawodnika minimum klasy Premier League, a my potrzebujemy jeszcze ten krok dalej, poziom europejski - wyjaśnił.

Chorążyk zastrzegł, że "emigracja w Wielkiej Brytanii jest młoda i zawodnicy są jeszcze za mali, poza kategoriami wiekowymi, które nas bezpośrednio interesują". Ocenił jednak, że "jest ich dużo i to kwestia czasu, aż w każdym roczniku reprezentacji będziemy mieli kilku chłopaków stąd".

Jak dodał, w ciągu dziesięciu lat programu skautingu zagranicznego udało się wychwycić wielu obiecujących graczy, głównie w Niemczech.

- W U-21 mamy na przykład Dawida Kopacza z Borussii Dortmund. To perła, skarb narodowy i to może być zawodnik klasy minimum europejskiej. Na szczęście powołania do reprezentacji Niemiec składa sobie jedynie na szafie i nawet ich nie otwiera - powiedział Chorążyk.

Wicedyrektor sportowy PZPN Bogdan Basałaj tłumaczył, że najsilniejszym argumentem w rozmowach z młodymi piłkarzami i ich rodzicami wciąż jest możliwość zagrania z orzełkiem na sercu.

- Jeśli oni wychowują te dzieci w miłości do ojczyzny, patriotyzmie - to działa. Barwy narodowe są naprawdę ważne i zawodnicy mogą trenować w Chelsea, Manchesterze czy Arsenalu, ale jednocześnie chcą grać dla Polski - zapewnił.

Z kolei koordynator skautów w Wielkiej Brytanii Przemysław Soczyński powiedział, że "emigracja w Wielkiej Brytanii jest bardzo mocno związana z Polską i jeśli chcemy, żeby ktoś grał dla Polski, to zazwyczaj gra". - Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Łukasz Fabiański - nazwiska i postaci z reprezentacji A działają na wyobraźnię i ich przekonują - dodał.

Jak zapewnił, skauci "skupiają się na profesjonalnych klubach i akademiach, ale sprawdzają każdy sygnał, że ktoś, gdzieś gra".

- Myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat przyjdzie taka fala stąd, że będzie ich wielu w reprezentacjach juniorskich. A później, kto wie, może i w reprezentacji A - podkreślił Soczyński.