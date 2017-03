Polska - Włochy. Kownacki: Nie myślę o przyszłości

- Na razie skupiam się na występach w Lechu Poznań i reprezentacji Polski - powiedział Dawid Kownacki, napastnik kadry U21, który podczas czerwcowego turnieju może się wypromować.

Dawid Kownacki jest jednym z czterech napastników powołanych na mecze sparingowe z Włochami i Czechami. Jego rywalami do miejsca w składzie są jeszcze: Mariusz Stępiński, Krzysztof Piątek i Jarosław Niezgoda. Kadrę może jeszcze wzmocnić Arkadiusz Milik, który jest powoływany do pierwszej reprezentacji.

- Rywalizacja zawsze jest potrzebna, mam to w klubie i wiem, że to pomaga. Mamy zawodników, którzy na pozycji napastnika są wiodącymi postaciami w swoich klubach. Drużyna może czerpać z tego korzyści - ocenił Kownacki.

Napastnik Lecha niedawno obchodził 20. urodziny, a od dawna interesują się nim znane zachodnie kluby. Turniej w Polsce może go dodatkowo wypromować.

- Na razie o tym nie myślę, jestem w Lechu Poznań, reprezentacji, a teraz przyjechałem na zgrupowanie i zagramy dwa mecze. Co będzie w lipcu i sierpniu to nieistotne. Nie wybiegam w przyszłość. Liczy się to, co teraz - podkreślił Kownacki.

Pierwszy sparing kadra Marcina Dorny rozegra w Krakowie, a jej rywalem będą Włosi (czwartek, godz. 20.45). W poniedziałek zmierzą się z Czechami w Kielcach.

Z Wieliczki Łukasz Szpyrka