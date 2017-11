Kamil Grosicki odniósł się do ewentualnej gry reprezentacji Polski systemem 3-5-2 i rozbawił trenera Adama Nawałkę oraz dziennikarzy. - Myślę, że na pewno się gdzieś tam znajdzie dla mnie miejsce z przodu - powiedział piłkarz i spojrzał w kierunku trenera, który tylko wymownie się uśmiechnął.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Urugwaj. Kamil Grosicki przed meczem. Wideo TV Interia

Tutaj znajdziesz relację na żywo z meczu Polska - Urugwaj



Relacja dostępna także na urządzeniach mobilnych

Reklama

Reprezentacja Polski w piątek zmierzy się towarzysko z Urugwajem w Warszawie. Bardzo możliwe, że trener Nawałka będzie chciał przetestować wariant z trójką obrońców, o czym mówi się już od dłuższego czasu przed tym spotkaniem.



- Jeszcze nie wiadomo, w jakim ustawieniu taktycznym jutro zagramy. Jeżeli będzie to 3-5-2, widzę się z przodu, w ataku. Jeszcze za moich czasów w Jagiellonii grałem tak z Tomkiem Frankowskim i nie jest mi to obca pozycja. Wszystko zależy jednak od trenera. Grać na wahadle, to nie jest moja silna strona, ale myślę, że na pewno się gdzieś tam znajdzie dla mnie miejsce z przodu (śmiech). Trener zna mnie najlepiej i wie, gdzie będę się dobrze czuł - zaznaczał Grosicki.

Adam Nawałka wypowiedzi piłkarza nie skomentował, tylko się uśmiechnął. Na sali wszyscy wybuchnęli za to śmiechem. "Grosik" na konferencji został także zapytany o Artura Boruca, z którym dobrze się zna. Bramkarz "Biało-Czerwonych" w piątek rozegra ostatni mecz w barwach reprezentacji.



Zdjęcie Kamil Grosicki / Bartłomiej Zborowski / PAP

- Mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mogłem grać w reprezentacji z Arturem. To świetny bramkarz, kolega. Cieszę się, że jutro będę na boisku i będę mógł go pożegnać. Zrobimy wszystko, żeby to spotkanie zapamiętał. To szczególny mecz dla niego. Był ulubieńcem kibiców. To legenda polskiej piłki i na pewno tak wszyscy będziemy go wspominać - powiedział "Grosik".



Początek meczu Polska - Urugwaj w piątek o godz. 20.45.

AK