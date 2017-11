Jakub Błaszczykowski odniósł się do braku Roberta Lewandowskiego w meczu towarzyskim z Urugwajem, który w piątek odbędzie się na PGE Narodowym. - Robert ma ciężki okres za sobą, wiele rozegranych meczów. Najważniejsze jest zdrowie - przyznał pomocnik "Biało-Czerwonych".

Tutaj znajdziesz relację na żywo z meczu Polska - Urugwaj

Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie będzie mógł pomóc reprezentacji w towarzyskim starciu z Urugwajem. Sztab kadry podjął decyzję, że da odpocząć napastnikowi. Nikt nie chce narażać "Lewego" na poważniejszy uraz.



Na czwartkowej konferencji prasowej brak Lewandowskiego skomentował Jakub Błaszczykowski.



- To szansa dla innych zawodników, którzy nie mieli możliwości się wykazać. Robert ma ciężki okres za sobą, wiele rozegranych meczów. Jeszcze ciężki okres przed nim, a najważniejsze jest zdrowie. To dla nas bardzo ważny zawodnik, liczymy jednak na innych i wierzymy w nich bardzo - przyznał pomocnik.



Błaszczykowski odniósł się także do samego spotkania z Urugwajem, który bez wątpienia nie będzie łatwym przeciwnikiem.



- Czeka nas spotkanie z bardzo wymagającym rywalem. Zaczyna się dla nas kolejny etap przygotowań do mistrzostw świata i dobrze mieć różne warianty. Tak, jak powiedział wcześniej trener, warto sprawdzić coś, czego nie mogliśmy przetestować do tej pory - zaznaczał piłkarz.



Początek meczu Polska - Urugwaj w piątek o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

