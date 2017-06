Polska - Rumunia. Rybus: Po meczu zastanowię się nad przyszłością

Maciej Rybus nie ukrywa, że za nim niezbyt udany sezon we francuskim Olympique Lyon. Kadrowicz Adama Nawałki przyjechał na zgrupowanie przed meczem z Rumunią, po którym, jak powiedział, zastanowi się nad przyszłością.

Zdjęcie Maciej Rybus /AFP

27-letni zawodnik latem ub.r. podpisał kontrakt z Olympique Lyon, który we francuskiej lidze zajął czwarte miejsce. Od kilku miesięcy media spekulują o ewentualnym odejściu Rybusa z tego klubu.

- Nie mogę zaliczyć minionego sezonu do udanych. To było dziwne, bo okresy gry przeplatałem z rolą rezerwowego. Po meczu z Rumunią zastanowię się nad swoją przyszłością. Póki co jestem szczęśliwy, że przebywam na zgrupowaniu reprezentacji - przyznał Rybus.

W środę w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem z Rumunią w eliminacjach mistrzostw świata 2018 (10 czerwca w Warszawie).

- To może być jeden z trudniejszych meczów dla naszej reprezentacji. Jeżeli pojawiają się oceny, że jakiś mecz może być łatwy, to zazwyczaj jest odwrotnie. Przykładem jest spotkanie z Armenią - ocenił.

Od środy na zgrupowaniu przebywa 14 zawodników, którzy wcześniej zakończyli sezony ligowe lub rzadko grali w swoich klubach. W poniedziałek do kadry dołączy 13 pozostałych graczy.

- Ważne, aby wszyscy do meczu z Rumunią zdążyli się zregenerować. Póki co brakuje kilku naszych zawodników, ale od poniedziałku będziemy w komplecie i ruszą poważne przygotowania do starcia z Rumunami - dodał Rybus.

Do meczu z Rumunią "Biało-czerwoni" będą przygotowywali się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W sobotę i niedzielę zawodnicy mają wolne. Wszyscy natomiast mają się stawić w poniedziałek do godz. 15.

Polacy z dorobkiem 13 punktów zdecydowanie prowadzą w tabeli grupy E kwalifikacji MŚ 2018. Czarnogóra i Dania mają po siedem punktów. Na czwartym miejscu z dorobkiem sześciu znajduje się Rumunia, którą "Biało-czerwoni" podejmą 10 czerwca w Warszawie.

Sprawdź sytuację w "polskiej" grupie eliminacji MŚ!