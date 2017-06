Polska - Rumunia. Nawałka: Krychowiak jest w dobrej formie

- Dla każdego z moich zawodników reprezentowanie kraju jest wielkim zaszczytem - podkreśla Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji Polski przed sobotnim meczem z Rumunią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

- Stadion Narodowy to nasza twierdza. Gra nam się tu bardzo dobrze, u siebie jesteśmy jeszcze groźniejszym zespołem - zapewniał Nawałka na konferencji prasowej.



Szkoleniowiec nie chciał zdradzić na kogo postawi w spotkaniu z Rumunami.



- Jeśli kiedyś dzień przed meczem zdradziłem kto będzie bronił, to musiało to być spotkane towarzyskie. Teraz nie zdradzę kto zagra - uciął Nawałkę, który został zapytany również o Grzegorza Krychowiaka, który w klubie nie gra prawie wcale.



- Grzesiek jest w dobrej formie piłkarskiej. Co do składu, decyzje będą podejmowane po jutrzejszym rozruchu - zapewniał Nawałka.



Jeśli Polacy w sobotę wygrają z Rumunami, to jedną nogą będą na mundialu.



- Do każdego spotkania przygotowujemy się bardzo starannie. Znamy bardzo dobrze naszych przeciwników - zapewnia selekcjoner.



- Jesteśmy bardzo starannie przygotowani pod względem emocjonalnym i taktycznym. Dla każdego z moich zawodników reprezentowanie kraju jest wielkim zaszczytem - dodaje Nawałka.



