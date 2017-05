Polska - Rumunia. Bilety rozeszły się w jedną noc

Około pierwszej w nocy ruszyła sprzedaż biletów na czerwcowy mecz eliminacji piłkarskich MŚ Polska - Rumunia. Do ósmej rano wszystkie dostępne bilety zostały sprzedane!

Mecz Polska - Rumunia odbędzie się 10 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Obejrzy go zapewne komplet 57 tysięcy widzów.

Bilety można było nabyć tylko przez stronę kupbilet.pl, wyłącznie przez posiadaczy karta kibica, którzy zawsze mają pierwszeństwo przy zakupie wejściówek.

Sprzedaż wejściówek bez karty kibica ma się rozpocząć 23 maja. Fani mogą liczyć ewentualnie na zwroty wcześniej zamówionych biletów.

Jak widać, cena nie stanowiła dla kibiców problemu. Za najtańsze bilety trzeba zapłacić 100 złotych (III kategoria - miejsca na dole, za bramkami). Bilety II kategorii kosztują 160 zł (wyżej za bramkami i na łukach). III kategoria, czyli bilety najdroższe, to wydatek 200 zł. Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 12 lat) to kwota w wysokości 130 zł, wejściówki dla niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem) kosztują 80 zł.

W nocy serwery strony z biletami nie radziły sobie z liczbą chętnych.

- Bilety na portalu pojawiły się po godzinie 1 w nocy, strona była mocno przeciążona i serwery "nie wyrabiały", nie dało się wykonać prostych operacji a bilety znikały mgnieniu oka - powiedział Interii jeden z kupujących.

- Wejściówki z trudem udawało się dodać tylko do koszyka. Dopiero około godziny 2:45 strona zaczęła normalnie działać, i udało mi się kupić bilet - dodał nasz rozmówca.



Moda na reprezentację Polski trwa w najlepsze, zwłaszcza po udanym Euro 2016, gdzie "Biało-czerwoni" doszli do ćwierćfinału. 10 czerwca PGE Narodowy w Warszawie znów będzie pełny.

