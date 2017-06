Polska - Rumunia 3-1. Tłumy przed telewizorami

Mecz Polska - Rumunia o punkty w eliminacjach mistrzostw świata śledziło w stacji Polsat i Polsat Sport 8 milionów widzów. "Biało-czerwoni" wygrali na PGE Narodowym w Warszawie 3-1 i mają otwartą drogę na mundial w Rosji.

Spotkanie było popisem Roberta Lewandowskiego. Kapitan Orłów popisał się hat-trickiem i w klasyfikacji strzelców w historii reprezentacji Polski wyprzedził Grzegorza Latę. "Lewy" ma już na koncie 46 goli i traci tylko dwa do lidera listy Włodzimierza Lubańskiego.



Autorem honorowej bramki dla Rumunii był Bogdan Stancu.



Podczas emisji spotkania Polsat był liderem oglądalności w obu grupach audytoryjnych. Obie anteny w trakcie meczu osiągnęły bardzo wysokie udziały: 55,3 procent w grupie 4+ i aż 61,4 procent w grupie 16-49. Najwyższą widownię zgromadziła końcówka drugiej połowy meczu, kiedy przed telewizorami zasiadło ponad 9,3 miliona widzów, a co najmniej 15 minut oglądało 10,8 miliona. Spotkanie komentowali Mateusz Borek i Tomasz Hajto.



Po sześciu seriach spotkań Polacy prowadzą z tabeli grupy E z dorobkiem 16 punktów. Drugie miejsce zajmuje Czarnogóra, która traci do "Biało-czerwonych" sześć oczek. Tyle samo traci trzecia Dania.



Kolejne spotkanie w eliminacjach MŚ 2018 podopieczni Adama Nawałki rozegrają 1 września na wyjeździe z Danią.

