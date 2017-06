Polska - Rumunia 3-1. Adam Nawałka: Entuzjazm bez euforii

Selekcjoner Adam Nawałka, mimo wygranej 3-1 z Rumunią w eliminacjach MŚ, nie był zachwycony niektórymi fragmentami gry w wykonaniu swoich piłkarzy. - Jest entuzjazm, ale bez euforii - podkreślił na gorąco po meczu.

Zdjęcie Adam Nawałka podczas meczu z Rumunią /Bartłomiej Zborowski /PAP

Sprawdź sytuację w "polskiej" grupie eliminacji MŚ!

Reklama

- Oddychamy pełną piersią, ale są jeszcze przed nami cztery mecze i to one zadecydują, kto pojedzie do Rosji - mówił Nawałka na antenie Polsatu Sport.

- Jest entuzjazm, ale bez euforii - zaznaczył. - Oczywiście wierzę, że będziemy kontynuować serię zwycięstw - dodał szkoleniowiec.

- Ten mecz pokazał, że była jakość w pierwszej połowie, fragmenty drugiej też mogły zadowolić - mówił Nawałka.

- Wymuszone zmiany wpłynęły na drużynę. Nie możemy tak grać jak w końcówce - nie ukrywał selekcjoner.

- Takie były założenia, żeby jak najszybciej odbierać piłkę, grać pressingiem. Potrafiliśmy cierpliwie rozgrywać piłkę, to warunek, żeby stwarzać sobie sytuacje - mówił o dobrych stronach swojej drużyny.

Nawałka pytany był między innymi o świetną postawę Piotra Zielińskiego.

- Piotrek ma fantastyczne możliwości, wiedzieliśmy to od dawna, liczyliśmy na tego zawodnika, czekaliśmy na eksplozję jego talentu. Jesteśmy na etapie jego rozwoju, mamy nadzieję, że nie powiedział ostatniego słowa, że są jeszcze rezerwy. To jest piłkarz światowego formatu, trzeba się z tego cieszyć- powiedział trener Polaków.

WS