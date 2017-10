Polska po raz ósmy zagra w mistrzostwach świata

Polscy piłkarze awansowali na mundial w Rosji! "Biało-Czerwoni" po raz ósmy w historii zagrają w mistrzostwach świata.

Zdjęcie Polacy w pięknym stylu wywalczyli awans na MŚ w Rosji /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Pierwszy raz Polacy wystąpili na mundialu jeszcze przed II wojną światową. W 1938 roku "Biało-Czerwoni" zagrali we Francji, gdzie przegrali po dogrywce z Brazylią 5-6. Cztery gole w strzelił wówczas Ernest Wilimowski.



Na następny występ Orłów na mundialu czekaliśmy 36 lat. Drużyna prowadzona przez Kazimierza Górskiego była rewelacją turnieju rozegranego w Republice Federalnej Niemiec. Polacy zajęli trzecie miejsce, a królem strzelców został Grzegorz Lato (siedem goli).



Cztery lata później zespół prowadzony przez Jacka Gmocha zagrał w mistrzostwach świata w Argentynie. "Biało-Czerwoni" odpadli w drugiej fazie turnieju i zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8.



Gospodarzem kolejnego mundialu była Hiszpania i znów polscy kibice mieli powody do radości. Trener Antoni Piechniczek doprowadził zespół do trzeciego miejsca. Pierwszoplanową postacią tamtej drużyny był obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.



W 1986 roku w Meksyku Piechniczek już takiego sukcesu nie powtórzył. "Biało-Czerwoni" zakończyli swój udział w 1/8 finału przegrywając z Brazylią 0-4.



Kolejne trzy mundiale (Włochy, USA, Francja) polscy piłkarze oglądali w telewizji. Kiepską serię, która trwała 16 lat, przerwała drużyna pod wodzą Jerzego Engela. Boisk Japonii i Korei Południowej "Biało-Czerwoni" jednak nie zawojowali. Po fazie grupowej spakowali walizki i wrócili do domu.



Podobnie było w 2006 roku w Niemczech, kiedy selekcjonerem reprezentacji był Paweł Janas. Nasz występ zakończył się po trzech spotkaniach.



Na mistrzostwa świata w RPA i Brazylii Polacy nie zdołali się zakwalifikować.



Po raz ósmy zagramy na mundialu w przyszłym roku w Rosji. Do sukcesu w eliminacjach poprowadził kadrę Adam Nawałka. Wielką rolę w wywalczeniu awansu odegrał Robert Lewandowski, który w eliminacjach strzelił aż 16 goli.



Reklama

RK

Wyniki i końcowa tabela "polskiej" grupy eliminacji MŚ 2018