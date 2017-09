Polska - Kazachstan w el. MŚ. Kamil Grosicki: Chcę jak najszybciej się zrehabilitować

- Chcę jak najszybciej rozegrać mecz z Kazachami i się zrehabilitować, bo jestem odpowiedzialny za grę ofensywną zespołu, która w ogóle nie funkcjonowała z Danią - mówił Kamil Grosicki na konferencji prasowej przed meczem Polska - Kazachstan.

- Tak jak powiedziałem na gorąco po meczu, była to nie zimny prysznic, a ulewa - mówi o meczu z Danią Grosicki.

- Cieszymy się, że już jutro gramy następny mecz i zrobimy wszystko by trzy punkty zostały w Warszawie. Jesteśmy faworytem, musimy wrócić do tego co graliśmy wcześniej. Potrzebna nam jest koncentracja i spokój - dodaje.



- Niepotrzebnie wdaliśmy się w fizyczną walkę z Duńczykami. Chcę jak najszybciej ten mecz rozegrać i się zrehabilitować, bo jestem odpowiedzialny za grę ofensywną zespołu, która w ogóle nie funkcjonowała z Danią. Chcę, by radość z gry wróciła jaka najszybciej - mówi skrzydłowy reprezentacji Polski.



- Po każdym meczu mamy analizę, czy wygramy 5-0, czy przegramy. Wczoraj także mieliśmy analizę. Nie była długa, ale konkretna. Trener powiedział co robiliśmy źle: praktycznie wszystko. Trzeba szybko nastawić się pozytywnie do tego meczu, wyjść i zagrać swoje. W Kopenhadze przegraliśmy w słabym stylu, ale teraz myślimy już tylko o meczu jutrzejszym. Mamy wielką wolę udowodnienia sobie i wszystkim, że jesteśmy w stanie zagrać na jak najwyższym poziomie. Mamy zaufanie trenera i to nam pomaga - zakończył piłkarz Hull City.



Początek spotkania w poniedziałek o godzinie 20.45.