Polska - Kazachstan 3-0. Pazdan: Miałem słabszy okres jak każdy

Michał Pazdan był zadowolony ze swojej postawy po zwycięstwie Polski nad Kazachstanem 3-0 w el. mistrzostw świata 2018. ​- Zagrałem w końcu normalnie, jak przyzwyczaiłem wcześniej - powiedział środkowy obrońca "Biało-czerwonych".

Zdjęcie Michał Pazdan (w środku) /Maciej Witkowski /East News Reprezentacja Eliminacje MŚ: Polska - Kazachstan 3-0

- Tydzień poprzedzający mecz z Danią nie był łatwy. Próbowałem innego grania, a ja jestem stworzony do prostej gry, a nie kombinowania. Cieszę się, że wreszcie ustabilizowałem formę. Miałem słabszy okres jak każdy - stwierdził Pazdan.

Reklama

- Tamten mecz mi nie wyszedł, a dzisiejszy był nam potrzebny. Rozmawialiśmy o meczu w Kopenhadze z chłopakami w szatni i wszystko sobie wyjaśniliśmy - dodał.



- Jak za bardzo się chce, to czasami nie idzie, a trzeba robić swoje. Recepta na dobrą dyspozycję, to prezentować to, co się umie najlepiej - zakończył Pazdan.



Przed Polakami, którzy z 19 punktami są liderami w grupie E, jeszcze dwa mecze - 5 października na wyjeździe z Armenią i 8 października u siebie z Czarnogórą.

Na mistrzostwa świata pojedzie zwycięzca grupy, druga drużyna zagra w barażach.

Polska - Kazachstan 3-0. Zdjęcia 1 22 Kibice reprezentacji Polski Autor zdjęcia: Bartłomiej Zborowski Źródło: PAP 22