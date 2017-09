Polska - Kazachstan 3-0. Makuszewski: Trener miał wiarę we mnie

- Trener Nawałka miał więcej wiary we mnie przed tym zgrupowaniem niż ja w siebie - nie ukrywał po wygranej 3-0 z Kazachstanem Maciej Makuszewski. Piłkarz Lecha Poznań przeciwko Danii zadebiutował w reprezentacji, a przeciwko Kazachom zagrał od pierwszej minuty.

- Było sporo emocji. To wielka sprawa zagrać pierwszy raz w reprezentacji. Pierwszy raz od pierwszej minuty, bo zagrałem już w Danii. Pierwszy raz przed własną publicznością, Mazurek Dąbrowskiego, w tej drużynie, z tak świetnymi piłkarzami - mówił niezwykle uradowany zawodnik.

- Wyjść w pierwszym składzie to niesamowita sprawa. Cała rodzina była dziś na spotkaniu, wielu przyjaciół przed telewizorami - cieszył się Makuszewski.

- Chciałem wyjść, dać z siebie wszystko i tak też zrobiłem - powiedział 27-letni zawodnik.

Nawałka miał nosa, stawiając na Makuszewskiego, który zaliczył asystę przy bramce Arkadiusza Milika na 1-0.

- Mamy świetnego trenera, który ma zawsze swój plan na mecz, zawsze analizuje, jest świetnym strategiem. To jego rola, ja jestem bardzo dumny i dziękuję mu, że na mnie postawił - mówił nowy reprezentant Polski.

- Myślę, że trener miał więcej wiary we mnie przed tym zgrupowaniem niż ja w siebie. Wlał we mnie pozytywne bodźce i to się przełoży na moją pracę - podsumował.

Ze Stadionu Narodowego Waldemar Stelmach

