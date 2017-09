Polska - Kazachstan 3-0. Grosicki: Ważne, że wróciliśmy na właściwe tory

- Pozbieraliśmy się po Kopenhadze. Ważne, że wróciliśmy na właściwe tory, ale przed nami daleka droga - powiedział po wygranym (3-0) meczu eliminacji MŚ z Kazachstanem, skrzydłowy reprezentacji Polski, Kamil Grosicki.

Zdjęcie Kamil Grosicki w pojedynku z Gafurzhanem Sujumbajewem /Bartłomiej Zborowski /PAP

Eliminacje MŚ 2018 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę "polskiej" grupy!

Reklama

- Jestem zawodnikiem ofensywnym. To jasne, że zawsze chciałbym asystować albo strzelać. Najważniejsze jednak, że zespół wygrać 3-0 - powiedział, w rozmowie z Polsatem Sport, Kamil Grosicki.

Skrzydłowy Hull City dodał, że ważnym elementem, który pomógł ograć rywala, było to, że Polacy pierwsi zdobyli bramkę.



- Pozbieraliśmy się po Kopenhadze. Ważne, że wróciliśmy na właściwe tory, ale przed nami daleka droga. Potrzeba nam jeszcze czterech punktów - dodał "Grosik".



- Wygraliśmy, można spokojnie wracać do klubów i przygotowywać się do kolejnych meczów. Taki mecz, jak z Danią, na pewno się nie powtórzy. To mogę obiecać - zakończył Grosicki.



"Biało-czerwoni" pokonali Kazachstan 3-0 w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji MŚ. Bramki dla Polaków zdobyli Arkadiusz Milik, Kamil Glik oraz Robert Lewandowski.