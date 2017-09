Polska - Kazachstan 3-0. Borodiuk: Gol dla nas powinien być uznany

- Moim zdaniem strzeliliśmy prawidłowego gola. Gdyby sędzia uznał bramkę, to mecz miałby inny przebiegi i pewnie byśmy tutaj nie przegrali - powiedział trener Kazachów Aleksandr Borodiuk.

Zdjęcie Trener Kazachów, Aleksandr Borodiuk /Bartłomiej Zborowski /PAP

Eliminacje MŚ 2018 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę "polskiej" grupy!

Reklama

- Gra nie odpowiadała moim oczekiwaniom. Przy wyniku 1-0 szkoda, że nie strzeliliśmy bramki. Dziś w Warszawie odebraliśmy dobrą lekcję. Nasza drużyna musi się przyzwyczajać do takiego tempa gry i publiczności - powiedział Aleksandr Borodiuk.



- Dziwnie mogą zabrzmieć te słowa, ale to była godna porażka. Ten mecz zahartuje zespół, wszyscy bardzo się starali, dali z siebie wszystko. Inną kwestią są umiejętności indywidualne piłkarzy, widać, że potrzebujemy większych inwestycji w młodych zawodników - dodał selekcjoner Kazachów.



- Polska i Czarnogóra są przygotowane do międzynarodowej rywalizacji. Moi piłkarze nie są w stanie zregenerować się w ciągu trzech dni. Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w Europie. Nie miał dziś swoich pięciu minut? To nieistotne, bo on przede wszystkim pracuje dla drużyny - zakończył Borodiuk.