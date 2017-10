Polska - Irlandia Północna 2-1 w eliminacjach piłkarskich ME

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 19 pokonała w Gliwicach swoich rówieśników z Irlandii Północnej 2-1 w swoim pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy.

Zdjęcie Mateusz Praszelik (P) i Robert Burns (L) z Irlandii Północnej /Andrzej Grygiel /PAP

W drugim środowym spotkaniu turnieju Niemcy w Zabrzu pokonały Białoruś 5-1 (1-0). Cztery gole dla zwycięzców strzelił Kai Havertz. Białorusini od 68. minuty grali w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla ich piłkarzy.

"Biało-czerwoni" mieli w spotkaniu z Irlandczykami przewagę, stworzyli więcej sytuacji podbramkowych, których jednak długo nie potrafili wykorzystać. A rywale w 63. minucie kompletnie zmylili polską obronę przy rzucie rożnym i Daniel Amos dał im prowadzenie. Do wyrównania doprowadził rezerwowy Adrian Łyszczarz. Potem polskiego bramkarza uratował słupek, a do irlandzkiej bramki głową trafił Aron Stasiak, też wprowadzony do gry z ławki.

Kolejnym rywalem Polaków będzie w sobotę na Stadionie Śląskim w Chorzowie Białoruś, a na koniec turnieju we wtorek podopieczni trenera Dariusza Dźwigały zmierzą się w Zabrzu z Niemcami.

Do eliminacji ME U19 zgłosiły się 52 zespoły. Awans do rundy elitarnej wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z 13 grup. Do nich dołączą wiosną najwyżej rozstawione ekipy Hiszpanii i Portugalii. W tej fazie rozegranych zostanie siedem turniejów w czterodrużynowych grupach. Ich zwycięzcy zagrają w lipcowych finałach wraz z gospodarzem Finlandią. Tytułu bronią Anglicy.

Polska - Irlandia Północna 2-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Daniel Amos (63.), 1-1 Adrian Łyszczarz (74.), 2-1 Aron Stasiak (84. głową).

Tabela po pierwszym dniu:

m pkt gole

1. Niemcy 1 3 5-1

2. Polska 1 3 2-1

3. Irlandia Płn. 1 0 1-2

4. Białoruś 1 0 1-5

Program kolejnych dni turnieju na Śląsku:

7 października:

Niemcy - Irlandia Północna (12.00 w Gliwicach)

Polska - Białoruś (16.00 w Chorzowie)

10 października:

Polska - Niemcy (18.00 w Zabrzu)

Białoruś - Irlandia Północna (18.00 w Chorzowie)