Polska - Grecja 3-0 w towarzyskim meczu piłkarek

Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet wygrała 3-0 z Grecją w meczu towarzyskim w Ostródzie.

Zdjęcie Nikol Kaletka /Łukasz Grochala /Newspix

Mecz był elementem przygotowań do wyjazdowego spotkania z Albanią w eliminacjach mistrzostw świata 24 listopada.

To był drugi październikowy towarzyski sprawdzian "Biało-Czerwonych" w Ostródzie. W czwartek zespół trenera Miłosza Stępińskiego pokonał tam Estonię 6-0 (3-0).

Pierwszy kwadrans poniedziałkowego spotkania też zwiastował wysokie zwycięstwo zespołu gospodarzy, bo zamknięte w okolicach swojego pola karnego Greczynki broniły się całą drużyną.

Gole dla Polek jednak nie padły, a w 22. minucie to ekipa gości mogła objąć prowadzenie w sytuacji sam na sam z Katarzyną Kiedrzynek.

8 minut później było 1-0. Precyzyjne dośrodkowanie Eweliny Kamczyk zamieniła strzałem z bliska głową Paulina Dudek. Dobrą okazję do podwyższenia prowadzenia miała jeszcze przed przerwą Ewa Pajor, która przegrała pojedynek jeden na jeden z grecką bramkarką.

Po zmianie stron także więcej groźnych sytuacji wypracowały Polki. Zdobyli dwa gole. Przy obu asystowała Pajor, a do siatki trafiły Ewelina Kamczyk i Nikol Kaletka. W pierwszym przypadku piłka widowiskowo odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Dwukrotnie blisko pokonania bramkarki zespołu gości była Agnieszka Winczo, ale Greczynka była lepsza. Z kolei w 79. minucie "Biało-Czerwone" miały szczęście, bo uratował je słupek.

W światowym rankingu Polki zajmują 30. miejsce, Estonki - 82., Greczynki 64.

Polki mają za sobą dwa wrześniowe spotkania eliminacji MŚ, w których pokonały w Łęcznej Białoruś 4-1 i na wyjeździe uległy Szwajcarkom 1-2. Spośród grupowych rywali najwyżej notowana w ostatnim rankingu FIFA była Szwajcaria - 16., Szkocja zajmowała 22. miejsce, Białoruś - 49., a Albania - 73. Grecja odpadła w preeliminacjach przegrywając z Albanią 1-2. Szwajcarki i Szkotki podczas zakończonych na początku sierpnia mistrzostw Europy w Holandii nie wyszły ze swoich grup, zajmując w nich trzecie miejsca.

Finały MŚ odbędą się we Francji w 2019 roku. Awansują do nich bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika MŚ ze strefy europejskiej. Grupowe mecze eliminacji zostaną rozegrane do 4 września 2018 roku. Baraże zaplanowano na październik i listopad. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet nigdy dotychczas nie grała w finałach MŚ.

Polska - Grecja 3-0 (1-0)

Bramki:

1-0 Paulina Dudek (30., głową),

2-0 Ewelina Kamczyk (58.),

3-0 Nikol Kaletka (74.)

Terminarz Polek w eliminacjach MŚ 2019:

15.09.2017 Polska - Białoruś (4-1)

19.09.2017 Szwajcaria - Polska (2-1)

24.11.2017 Albania - Polska

06.04.2018 Polska - Albania

10.04.2018 Szkocja - Polska

12.06.2018 Polska - Szkocja

31.08.2018 Białoruś - Polska

04.09.2018 Polska - Szwajcaria