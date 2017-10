W niedzielę ostatni mecz reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Na PGE Narodowym w Warszawie podopieczni Adama Nawałki podejmą Czarnogórę. "Biało-Czerwonym" wystarczy remis, żeby świętować awans na mundial. Zadanie może być ułatwione, bo w kadrze rywali są duże problemy personalne.

Zdjęcie Stevan Jovetić (w środku) nabawił się kontuzji w meczu z Danią /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Czarnogóra!

Polacy rozgromili w Erywaniu Armenię 6-1 i z niecierpliwością czekali na wynik spotkania w Podgoricy Czarnogóra - Dania. Podział punktów dawał Orłom awans na MŚ. Niestety, z otwieraniem szampanów trzeba będzie jeszcze poczekać, bo Duńczycy wygrali 1-0. Ten wynik oznacza, że tylko gracze Age Hareide mogą jeszcze wyrwać nam upragniony awans. Czarnogórcy na pierwsze miejsce w grupie nie mają już żadnych szans. Nie oznacza to jednak, że do Warszawy przyjadą na wycieczkę. Zespół z Bałkanów może jeszcze zająć drugie miejsce, które zapewne będzie premiowane udziałem w barażach o bilety do Rosji.



Nie wszystko jednak zależy od Czarnogórców. Pierwszym, podstawowym warunkiem jest dla nich zwycięstwo w starciu z Polską. Drugim, równie ważnym, jest porażka Danii z Rumunią. Mają więc o co grać, ale czy będą w stanie pokonać rozpędzonych Polaków? Nam do awansu wystarczy tylko jeden punkt. Mając w składzie Roberta Lewandowskiego, który jest w znakomitej formie, wydaje się, że z realizacją tego zadania nie powinno być większych problemów. Tym bardziej, że Czarnogórcy mają duże kłopoty personalne.



Pod znakiem zapytania stoi występ w na PGE Narodowym największej gwiazdy reprezentacji Czarnogóry - Stevana Joveticia. O tym, jak ważnym ogniwem jest ten zawodnik, mogliśmy się przekonać w czwartkowym spotkaniu z Danią. Kiedy Jovetić musiał opuścić boisko już w 21. minucie z powodu kontuzji, to gra Czarnogórców wyglądała bardzo słabo. 27-letni napastnik jest motorem napędowym reprezentacji i jego brak w niedzielnym spotkaniu byłby ogromnym osłabieniem. Jak poważny jest uraz uda, okaże się po szczegółowych badaniach.



Selekcjoner Orłów Adam Nawałka chwalił swoich podopiecznych za chłodną głowę w pojedynku z Armenią. Kilku naszych zawodników było bowiem zagrożonych z powodu żółtych kartek m.in. Lewandowski. Żaden z Polaków nie ujrzał kartonika w tym kolorze i dzięki temu Nawałka w niedzielę ma wszystkich do dyspozycji. Tego samego nie można powiedzieć o Czarnogórcach. Nadmiar żółtych kartek sprawił, że przeciwko Polsce nie zagra dwóch podstawowych zawodników - obrońca Stefan Savić i pomocnik Marko Vesović.



Mecz Polska - Czarnogóra odbędzie się w niedzielę na PGE Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 18.00. Transmisja w Polsacie i Polsacie Sport. O tej samej porze rozpocznie się spotkanie w Kopenhadze Dania - Rumunia.



RK

Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji MŚ 2018



