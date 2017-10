Polska - Czarnogóra 4-2. Wojciech Szczęsny: Awans był dla nas obowiązkiem

- Myślę, że trafiliśmy na generację zawodników, dla której awans na wielką imprezę jest bardziej obowiązkiem niż sukcesem. Głównym powodem, że mamy taki zespół jest jakość piłkarska - powiedział, po wygranym meczu z Czarnogórą, Wojciech Szczęsny.

- Nie jest to fajne uczucie (kiedy prowadzisz 2-0 i robi się 2-2 - przyp. red.), ale na szczęście nie trwało to długo. Może to dobrze (śmiech), bo wciąż wiadomo, że jest coś do poprawy - zauważył bramkarz reprezentacji Polski.

Wojciech Szczęsny powiedział, że Orły Nawałki czuły, iż awans na mundial w Rosji jest obowiązkiem tej kadry.

- Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom. Tak, jak sprostaliśmy w eliminacjach - ocenił bramkarz.

Jak kadra będzie świętować? - Mam nadzieję, że się nie dowiecie - wypalił kadrowicz Adama Nawałki.

"Biało-Czerwoni" pokonali w niedzielę Czarnogórę 4-2 i po 12-letniej przerwie wywalczyli awans na mistrzostwa świata.

Z PGE Narodowego Michał Białoński i Krzysztof Oliwa