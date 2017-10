Polska chce zorganizować mistrzostwa świata U-20!

Polska wystąpiła do FIFA o organizację piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 i jest faworytem do przyznania jej roli gospodarza turnieju.

"Planujemy organizację MŚ U-20 w 2019 r. na stulecie PZPN-u. Decyzja ma zapaść pomiędzy marcem, a czerwcem 2018 roku" - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek, przy okazji Ogólnopolskiej Konferencji "Bezpieczny stadion" w Kielcach.



Z naszych informacji wynika, że PZPN przewiduje organizację turnieju na średnich stadionach, o pojemności od 5 do 15 tys. widzów.

W grę wchodzą obiekty: Arki Gdynia, Motoru Lublin, Widzewa Łódź, Zagłębia Lubin oraz GKS-u Tychy.

Kontrkandydatem Polski jest m.in. Peru.

