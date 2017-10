Polska - Białoruś 3-0 w el. ME U19. 30 tys. widzów na Stadionie Śląskim

Prawie 30 tysięcy widzów oglądało na Stadionie Śląskim w Chorzowie, jak piłkarska reprezentacja Polski U-19 pokonała Białoruś 3-0 (2-0) w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy i zapewniła sobie wraz z Niemcami awans do kolejnej rundy.

Polacy objęli prowadzenie po szybkiej, składnej akcji zakończonej przez Marco Drawza, zawodnika HSV Hamburg. Potem w jednej akcji dwie okazje do wyrównania mieli goście, ale dwa razy z polskiej bramki piłkę wybił Tymoteusz Puchacz. Sześć minut przed przerwą pogubiła się białoruska obrona, niepewnie interweniował bramkarz, a Władysław Malkiewicz naciskany przez Adriana Łyszczarza trafił do własnej siatki.

Łyszczarz już bez pomocy rywala płaskim strzałem przy słupku ustalił wynik na początku drugiej połowy.

Prowadzeni przez trenera Dariusza Dźwigałę "Biało-Czerwoni" zaczęli turniej od wygranej z Irlandią Północną 2-1 w Gliwicach. Grający też w tej grupie Niemcy najpierw pokonali Białoruś 5-1, a w sobotę w Gliwicach rozgromili drużynę z Wysp Brytyjskich 7-1 (1-1).

We wtorek, ostatnim dniu zawodów, Polska zagra w Zabrzu z Niemcami, a Białoruś w Chorzowie z Irlandią Północną.

Do eliminacji ME U19 zgłosiły się 52 zespoły. Awans do rundy elitarnej wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z 13 grup. Do nich dołączą wiosną najwyżej rozstawione ekipy Hiszpanii i Portugalii. W tej fazie rozegranych zostanie siedem turniejów w czterodrużynowych grupach. Ich zwycięzcy zagrają w lipcowych finałach wraz z gospodarzem Finlandią. Tytułu bronią Anglicy.

Sobotni mecz był pierwszym oficjalnym spotkaniem piłkarskim rozegranym na "Śląskim" po ośmioletniej przerwie, podczas której był modernizowany.

Polacy po raz ostatni zagrali na "Śląskim" 14 października 2009 roku. Po samobójczym golu Seweryna Gancarczyka przegrali wtedy ze Słowacją 0-1 w eliminacjach seniorskich mistrzostw świata. To był 55. mecz "Biało-Czerwonych" na tym obiekcie.

Dwa tygodnie później rozpoczął się ostatni etap jego modernizacji. W lipcu 2011 doszło do awarii podczas podnoszenia konstrukcji linowej dachu nad widownią. Zasadnicze prace zostały wstrzymane. "Dzień otwarty" odbył się 1 października i przyciągnął w ciągu kilku godzin ok. sto tysięcy zwiedzających. Obejrzeli m.in. finisz PKO Silesia Marathonu.

Na mecz Polska - Białoruś rozdano 30 tys. bezpłatnych biletów. Na mogących pomieści 54 tys. ludzi trybunach Stadionu Śląskiego zasiadło 29316 kibiców.

Polska - Białoruś 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Marco Drawz (23.), Władysław Malkiewicz (39. samobójcza), Adrian Łyszczarz (48.).

Tabela:

1. Niemcy 2 6 12-2

2. Polska 2 6 5-1

3. Irlandia Płn. 2 0 2-9

4. Białoruś 2 0 1-8