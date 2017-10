Polscy piłkarze w świetnym stylu awansowali na mundial w Rosji, który odbędzie się w przyszłym roku. Czasu na świętowanie nie będzie jednak zbyt dużo. Zawodnicy rozjechali się do klubów, a przed sztabem szkoleniowym kadry i PZPN dużo pracy związanej z przygotowaniami mistrzostw świata.

Zdjęcie Adam Nawałka i Zbigniew Boniek świętują awans na mundial w Rosji /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Jednym z etapów przygotowań będą mecze kontrolne. Już w listopadzie podopieczni Adama Nawałki rozegrają dwa spotkania towarzyskie - 10 listopada z Urugwajem w Warszawie i trzy dni później z Meksykiem w Gdańsku. Ten pierwszy pojedynek będzie jednocześnie pożegnalnym występem w kadrze Artura Boruca. - Zamierzamy zdjąć go z boiska w 44. minucie, żeby wszyscy kibice, którzy przyjdą na Stadion Narodowy pożegnali go owacją na stojąco - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek.



Podczas konferencji prasowej sternik związku odniósł się do plotek, że w marcu przyszłego roku Polacy mieliby zagrać towarzysko z reprezentacją Brazylii.



- Rzeczywiście prowadzimy rozmowy z różnymi federacjami. Nie będę zaprzeczał, nie będę też potwierdzał. Coś jest na rzeczy, ale dopóki nie mamy podpisanych żadnych umów, nie będę się na ten temat rozwodził - stwierdził Boniek.



Losowanie fazy grupowej MŚ w Rosji zaplanowano na 1 grudnia. Turniej zostanie rozegrany między 14 czerwca a 15 lipca 2018 roku.

Wideo Polacy zagrają towarzysko z Brazylią? Zbigniew Boniek: Coś jest na rzeczy. Wideo

Reklama