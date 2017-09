Pione Sisto: Wszystko jest jeszcze możliwe. Chcemy jechać na mundial

To będzie jedno z kluczowych spotkań dla reprezentacji prowadzonej przez trenera Age Hareide. Dziś po południu Duńczycy mierzą się na wyjeździe z Armenią. Po świetnym meczu z "Biało-Czerwonymi" Skandynawowie liczą na kolejne trzy punkty.

Zdjęcie Pione Sisto w meczu z Polską w Kopenhadze /PAP/EPA

Do końca eliminacji pozostały jeszcze trzy serie gier. W poniedziałek Skandynawowie mierzą się w wyjazdowym spotkaniu z nieobliczalną Armenią. W październiku grają jeszcze z Czarnogórą na jej terenie i na zakończenie u siebie z Rumunią. To nie stawia ich w komfortowej sytuacji, ale zawodnicy są pewni swego.



- Na pewno inaczej gra się u siebie, przed swoją publicznością, a inaczej w meczach na terenie rywala. To prawda, mamy ciężkie wyjazdowe spotkania, ale walczyć trzeba, a jak będzie, to pokaże boisko. Cel jest jeden - pojechać w przyszłym roku na mistrzostwa świata - powiedział Interii Pione Sisto, czarnoskóry skrzydłowy reprezentacji Danii.



Rok temu, pochodzący z Sudanu Południowego zawodnik, razem ze strzelcem gola w piątkowym meczu z Polakami Thomasem Delaneyem, zagrał w końcówce spotkania na Stadionie Narodowy. W piątek obaj należeli do najlepszych w drużynie prowadzonej przez Hareide, napędzając na stadionie Parken ataki swojego zespołu.



- Zagraliśmy z wami bardzo trudne spotkanie na wyjeździe w zeszłym roku. Analizowaliśmy dokładnie tamten mecz i wiedzieliśmy, jakie błędy zostały tam popełnione. Musieliśmy mocno pracować i wierzyć. Jak się okazało, nasza praca przyniosła zamierzony efekt - tłumaczył nam zadowolony Sisto.



Teraz Duńczycy chcą wygrać trzy kolejne mecze, tak, żeby spróbować awansować do mundialu w Rosji z pierwszego miejsca w grupie E.Czy im się to uda, przekonamy się za niewiele ponad miesiąc.



Michał Zichlarz

