Nawałka powołał piłkarzy z lig zagranicznych na Danię i Kazachstan

Kadra Polski bez Grzegorza Krychowiaka! Adam Nawałka powołał piłkarzy z lig zagranicznych na mecze eliminacji MŚ z Danią i Kazachstanem. Po raz pierwszy w swojej kadencji selekcjoner pominął Krychowiaka przy powołaniach.

Zdjęcie Adam Nawałka /AFP

W kadrze znaleźli się m.in Jan Bednarek i Tomasz Kędziora, którzy w pierwszej reprezentacji jeszcze nie grali. Kędziora był już powoływany, Bednarek zadebiutuje na zgrupowaniu kadry seniorskiej. Obaj występowali w czerwcu w reprezentacji U-21 na mistrzostwach Europy w Polsce.



Reklama

Wśród bramkarzy powołany został, wracający do reprezentacji, Przemysław Tytoń. Ostatni raz między słupkami polskiej bramki stanął on 510 dni temu w towarzyskim meczu z Finlandią.



Selekcjoner nie widzi sensu, by na zgrupowanie przyjeżdżał Krychowiak, który stracił niemal cały poprzedni sezon i jest kompletnie bez formy, dodatkowo zastanawia się nad zmianą klubu.



1 września w Kopenhadze Polska zagra z Danią, a 4 września w Warszawie "Biało-czerwoni" podejmą Kazachstan.



"Biało-czerwoni" wyraźnie prowadzą w eliminacyjnej grupie E, z sześcioma punktami przewagi nad Czarnogórą i Danią. W październiku Polska zagra jeszcze z Armenią i Czarnogórą.

- Wchodzimy w kluczową fazę eliminacji do mistrzostw świata 2018 w Rosji. Przed nami wrześniowe mecze z Danią i Kazachstanem. Nasz najbliższy przeciwnik jest silnym zespołem, który nadal ma aspiracje wyjazdu na mundial. Mimo że to początek sezonu, musimy być doskonale przygotowani w każdym aspekcie, dlatego podczas krótkiego zgrupowania czeka nas intensywna praca w oparciu o szczegółowy plan - powiedział Nawałka na "Łączy nas piłka".



- Skład drużyny jest stabilny, ale drzwi do reprezentacji są zawsze otwarte. Prowadzimy stały monitoring i czekamy na zawodników, którzy swoją postawą włączą się do rywalizacji o miejsce w kadrze. Na tym zgrupowaniu swoją szansę otrzymają Jan Bednarek i Tomasz Kędziora. Jestem przekonany, że wszyscy przyjadą na zgrupowanie odpowiednio zmotywowani i świadomi wagi tych meczów - podkreślił selekcjoner.



- Powołania krajowe ogłoszę w piątek, 25 sierpnia - powiedział trener.

Piłkarze z lig zagranicznych:



Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny, Przemysław Tytoń.



Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Łukasz Piszczek.



Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Karol Linetty, Maciej Rybus, Paweł Wszołek, Piotr Zieliński.



Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek.

WS