MŚ 2018. Duże zainteresowanie biletami na mecze Polaków

FIFA odnotowała duże zainteresowanie biletami na mecze reprezentacji Polski w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji, do których awans wywalczyliśmy w niedzielę po zwycięstwie nad Czarnogórą 4-2 i wygraniu grupy E. Po wejściówki, oprócz gospodarzy, masowo aplikują również m.in. Niemcy, Egipcjanie i Meksykanie.

Pierwszy etap sprzedaży biletów zakończy się w czwartek. O przydziale wejściówek zadecyduje losowanie. Żeby w nim wziąć udział trzeba utworzyć specjalne konto na stronie internetowej FIFA . Na razie zgłoszono ponad 1,5 miliona wniosków.

Z racji tego, że podział na grupy będzie znany dopiero 1 grudnia, największą popularnością cieszą się pakiety biletów na wszystkie spotkania danego zespołu w formie "Follow your team".

Komplet wejściówek na grupowe mecze "Biało-Czerwonych" kosztuje od 347 do 693 dolarów (1200-2500 zł) i wedle statystyk FIFA na te bilety jest bardzo duży popyt. Równie popularne są pakiety na spotkania Niemiec czy Egiptu. Odległość od Rosji wydaje się też nie odstraszać kibiców z Meksyku i Brazylii, którzy także przesłali wiele zgłoszeń. Mimo pewnego awansu z aplikacjami czekają m.in. Anglicy i Hiszpanie.

Oprócz pakietów "Follow your team" można też aplikować po bilety na wszystkie mecze na danym stadionie lub pojedyncze wejściówki na określone spotkanie. Najtańszy bilet na mecz grupowy kosztuje 105 dolarów (około 390 zł). By zobaczyć na żywo finał mundialu, trzeba zapłacić przynajmniej 1675 złotych. Najdroższe wejściówki będą kosztować natomiast ponad 4000 złotych.



Kibice "Biało-Czerwonych" liczą z pewnie, że podopieczni Adama Nawałki wyjdą z grupy. Za obejrzenie 1/8 finału trzeba będzie zapłacić od ponad 400 złotych do około 900 złotych.

Za mecze ćwierćfinałowe od prawie 650 złotych do około 1350, a przy półfinale ceny wzrosną od około 1050 złotych do nawet 2760 złotych.

Preferencyjne ceny biletów obejmują osoby mieszkające w Rosji (obywateli tego kraju oraz pracujących tam obcokrajowców). I tak oni za finał będę musieli zapłacić ponad 7000 rubli, czyli około 470 złotych.



Drugi etap sprzedaży biletów rozpocznie się 16 i potrwa do 28 listopada, wtedy o przydziale wejściówek decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kolejna tura składania aplikacji ruszy w 5 grudnia już po ustaleniu grup mundialu. Pierwsza etap, zakończony losowaniem, potrwa do końca stycznia, drugi już w formie bezpośredniej rozpocznie się w połowie marca.

Niesprzedane bilety będzie można również zakupić w tzw. fazie last minute. Przed turniejem dostępna będzie również oficjalna platforma odsprzedaży wejściówek. Organizatorzy przygotowali też specjalne bilety dla osób z niepełnosprawnościami. Część wejściówek będzie też w dyspozycji narodowych federacji.

Kibice, którzy otrzymają potwierdzenie zakupu biletów, przed wyjazdem do Rosji muszą wyrobić specjalny identyfikator - Fan Id. Dokument zastępuje wizę i pozwala korzystać z dodatkowych środków komunikacji.



Mistrzostwa świata, które potrwają od 14 czerwca do 15 lipca, odbędą się na 12 obiektach. Polakom najbliżej byłoby do Kaliningradu (od granicy jest to około 50 kilometrów). Poza tym dwa obiekty będą w Moskwie, a po jednym w Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie, Soczi, Rostowie, Wołgogradzie Samarze, Sarańsku, Kazaniu i Jekaterynburgu. Tam będzie dla Polaków najdalej, bo aż trzy tysiące kilometrów.