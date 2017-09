Mija 45 lat od złotego medalu olimpijskiego Orłów Górskiego

Jutro minie 45 lat od olimpijskiego triumfu drużyny trenera Kazimierza Górskiego. W finale turnieju igrzysk w Monachium "Biało-czerwoni" pokonali Węgrów 2-1. To jeden z największych sukcesów w historii polskiego futbolu.

Zdjęcie Kazimierz Deyna: "Strzeliłem dwa, a powinienem strzelić trzy gole". /Mieczysław Świderski /Newspix

Drogę po złoto polski zespół rozpoczął od zwycięstwa nad Kolumbią 5-1. Później pokonał Ghanę 4-0 i NRD 2-1. Na inaugurację drugiej rundy grupowej zremisował z Danią 1-1 i kluczowy był mecz ze Związkiem Radzieckim. Choć do przerwy rywale prowadzili 1-0, to po golach Kazimierza Deyny i Zygfryda Szołtysika "Biało-czerwoni" wygrali 2-1. Awans do finału przypieczętowali gromiąc Marokańczyków 5-0.

Finał na Stadionie Olimpijskim odbył się w niedzielę 10 września 1972 roku, w obecności 60 tysięcy widzów. Piłkarzom grę utrudniał padający deszcz. Tuż przed przerwą prowadzenie zapewnił Węgrom Bela Varadi. Po dwóch minutach drugiej połowy był remis, a w 68. minucie Kazimierz Deyna zdobył drugiego gola w tym meczu i przechylił szalę zwycięstwa na stronę "Biało-czerwonych". Była to dopiero druga wygrana z Madziarami w 19. meczu w historii.

Kapitanem polskiej jedenastki był wówczas Włodzimierz Lubański, ale pierwsze skrzypce grał Deyna, który z dorobkiem dziewięciu bramek został królem strzelców turnieju olimpijskiego.

Polacy w finale zagrali w składzie: Hubert Kostka - Zbigniew Gut, Jerzy Gorgoń, Lesław Ćmikiewicz, Zygmunt Anczok - Zygfryd Szołtysik, Jerzy Kraska, Kazimierz Deyna (77-Ryszard Szymczak), Zygmunt Maszczyk - Włodzimierz Lubański, Robert Gadocha.

Trenerem reprezentacji był Kazimierz Górski, a jego asystentem Jacek Gmoch.

Olimpijskie złoto stało się początkiem "złotej ery" polskiego futbolu. Bez sukcesu w Monachium nie byłoby prawdopodobnie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata dwa lata później, również na niemieckich stadionach. A decydujące spotkanie z Brazylią (1-0) polska jedenastka także rozegrała na szczęśliwym obiekcie w stolicy Bawarii.

"Przegląd Sportowy" z 11 września 1972 roku zamieścił wrażenia uczestników olimpijskiego finału pod znamiennym tytułem "Jak długo na Wawelu...". W szatni polskiego zespołu - jak relacjonowała gazeta - "stare chłopy płakały jak panienki...". Zawodnicy, trenerzy, działacze i dziennikarze śpiewali chórem hymn kibiców "Jak długo na Wawelu... i Zwycięży Orzeł Biały...".

Lubański zaimprowizował własny tekst, który mówił o tym, że "zwyciężyła nasza kadra, bo się nauczyła grać", a potem krzyknął: "Chłopcy! +Mazurek+ na stadionie! Przeżyć to i kończyć karierę...". Natomiast Robert Gadocha przypomniał mu: "A mówiłem ci przed meczem, że wygramy 2-1". Z kolei Deyna, w swoim stylu, powiedział: "Strzeliłem dwie, a mogłem strzelić trzecią". Chwilę później kapitan zarządził: "Chodźcie, nie dajcie czekać tym medalom".

Medale wręczył im przewodniczący MKOl Avery Brundage. Gdy zeszli z podium, pobiegli w kierunku trybun, gdzie - mimo deszczu i późnej pory - siedzieli najwierniejsi polscy kibice. Chcieli podziękować za doping.

Trener Górski, pytany przez dziennikarzy o wrażenia, powiedział: "Polscy piłkarze zasłużyli na złoty medal. Pokazali dobrą grę, zwłaszcza w drugiej połowie. Dokładnie zrealizowali założenia... Wszyscy potrafili zdobyć się na maksimum wysiłku... Rozegrali siódmy mecz i wykazali świetne przygotowanie. Wyróżnić trzeba całą drużynę, no i oczywiście szczególnie strzelca dwóch bramek, Deynę".

Sukces olimpijski odbił się szerokim echem w kraju. Piłkarze byli witani jak bohaterowie. 10 września ogłoszono w Polsce Dniem Piłkarza, przypominającym przez lata o tym wydarzeniu. W tym roku jednym z elementów jego obchodów będzie rocznicowe spotkanie na PGE Narodowym .

"Na uroczystość zaprosiliśmy bohaterów tamtego sukcesu oraz zawodników, którzy dwa lata później zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach świata. Zaproszenie wystosowaliśmy także do trenerów reprezentacji narodowej, którzy sprawowali tę funkcję po Kazimierzu Górskim" - powiedział prezes Fundacji Kazimierza Górskiego Janusz Jasionek.

Udział zapowiedzieli m.in. Włodzimierz Lubański, Lesław Ćmikiewicz, Jan Banaś, Grzegorz Lato, Hubert Kostka, Henryk Kasperczak oraz szkoleniowcy Henryk Apostel, Janusz Wójcik i Jerzy Engel.

Wcześniej piłkarze złożą wieniec przed pomnikiem Kazimierza Górskiego, który odsłonięty został przed reprezentacyjnym stadionem 26 marca 2015 roku.

Wideo Polska - Węgry 2-1 w finale IO 1972

x x x

Kadra reprezentacji Polski na igrzyska w Monachium: Zygmunt Anczok, Lesław Ćmikiewicz, Kazimierz Deyna, Robert Gadocha, Zbigniew Gut, Jerzy Gorgoń, Andrzej Jarosik, Kazimierz Kmiecik, Hubert Kostka, Jerzy Kraska, Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubański, Joachim Marx, Zygmunt Maszczyk, Marian Ostafiński, Marian Szeja, Zygfryd Szołtysik, Antoni Szymanowski, Ryszard Szymczak.