Mecz reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim już w październiku?

Są spore szanse na to, by reprezentacja Polski rozegrała jesienią mecz towarzyski na przebudowywanym Stadionie Śląskim. Jednym z warunków jest zajęcie przez "Biało-czerwonych" pierwszego miejsca w grupie E w eliminacjach do mistrzostw.

Wideo "Prezes Boniek powiedział, że jest to możliwe". Wideo

- Zajęcie pierwszego miejsca daje dwa terminy na mecze towarzyskie. Tego życzymy polskiej reprezentacji i chcemy, żeby tu się odbył mecz. Prezes Boniek, gdy był tu ostatnio, mówił, że jest możliwe, by jeden z dwóch meczów, które rozegramy w październiku, mógł się odbyć na Stadionie Śląskim - powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.



Dodajmy, że Stadion Śląski ma zostać oficjalnie otwarty we wrześniu. Na obiekcie, którego przebudowa ruszyła w 2009 roku, finalizowane są prace wykończeniowe. Trwa także montaż murawy.